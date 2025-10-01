万博、閉幕後の“追体験”施策発表 会場外オフィシャルストア一部継続、スタンプラリー【店舗など詳細】
大阪・関西万博の閉幕（10月13日）まで残り2週間を切った。2025年日本国際博覧会協会と2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィスは10月1日、閉幕後も「2025大阪・関西万博 会場外オフィシャルストア」を一部継続して営業すると発表した。
「会期中、会場内オフィシャルストアや全国各地の会場外オフィシャルストアにて多彩な商品を展開し、多くのお客様にご利用いただきました。ミャクミャクをはじめとする公式ライセンス商品の根強い人気や、今も多くのお客様が会場内外のオフィシャルストアにご来店いただいていることを受け、現在営業中の会場外オフィシャルストアを万博閉幕後も一部の店舗で継続して営業を行います」と伝えた。
「また、閉幕後も営業を継続する一部のオフィシャルストアでは、万博会場でのスタンプ集めを追体験していただく、『2025大阪・関西万博オフィシャルストアDEスタンプラリー』を開催します」と案内。
そして「約半年間に渡り開催された大阪・関西万博がまもなく閉幕を迎えますが、閉幕後も大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクと共に皆さまに楽しんでいただける商品や体験をお届けしてまいりますので、引き続き、オフィシャルストアへのご来店を心よりお待ちしております」と呼びかけた。
■営業を継続する2025大阪・関西万博オフィシャルストア一覧（オープン順）
2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア
あべのハルカス店
JR新大阪駅 エキマルシェ店
エキマルア・ラ・モード JR大阪駅中央口店
大丸梅田店 ※2025年10月29日〜10月31日 移転のため休業
大丸東京店 ※営業は2025年10月27日まで
丸善丸の内OAZO店
丸善ジュンク堂書店梅田店
ジュンク堂書店難波店
ジュンク堂三宮駅前店
丸善名古屋店
大阪南港ATC店 ※営業は2025年10月26日まで
エディオンなんば本店
JR新大阪駅新幹線ホーム店
丸善岐阜店 ※営業は2025年10月17日まで
■「2025大阪・関西万博オフィシャルストアDEスタンプラリー」
閉幕後も営業を継続する一部のオフィシャルストアで、2025年10月14日（火）から2026年1月31日（土）まで万博会場でのスタンプ集めを追体験していただく、「2025大阪・関西万博オフィシャルストアDEスタンプラリー」を開催。
スタンプラリー実施対象のオフィシャルストア4店舗以上でオリジナルスタンプを集めた方に、オリジナルコンプリートスタンプシールをプレゼント。
実施期間とキャンペーン対象店舗
・2025年10月14日（火）〜2025年10月27日（月）
大丸東京店
・2025年10月14日（火）〜
丸善丸の内OAZO店
大丸梅田店
オフィシャルオンラインストア
あべのハルカス店
JR新大阪駅 エキマルシェ店
エキマルア・ラ・モードJR大阪駅中央口店
MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店
ジュンク堂書店難波店
ジュンク堂書店三宮駅前店
丸善名古屋店
※終了時期については各オフィシャルストアで異なる
参加方法
（1）スタンプラリー実施対象オフィシャルストア4店舗以上のスタンプを集める
（2）スタンプが4つ以上そろったら、スタンプラリー実施対象ストアで「オリジナルコンプリートスタンプシール」をプレゼント
※オフィシャルオンラインストアスタンプシールも対象となる
※プレゼントは1人1回限り
※プレゼントは数に限りがあり、なくなり次第終了
※実施期間終了後はスタンプは撤去
※台紙の用意もあるが、数に限りあり。指定の台紙以外でスタンプを集めても有効
