松重豊・榮倉奈々・間宮祥太朗が『ラガーゼロ』新CM出演、「本当にノンアル？」大好物とのペアリングを大絶賛
俳優の松重豊、榮倉奈々、間宮祥太朗が、9月30日に全国で放映開始したノンアルコール・ビールテイスト飲料『キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ』（以下、ラガーゼロ）新TVCM「HUMAN」篇に出演。3人がおいしさに幸せな笑みを浮かべる、生き生きとした様子を観ることができる。
【動画】松重・榮倉・間宮の大好物は？
『ラガーゼロ』は「ラガービールテイスト製法」を採用し、開発に4 年の歳月をかけてノンアルコール・ビールテイスト飲料でおいしさを追求した“これぞキリンビール”。麦の旨みとホップの爽快な香り・苦みがバランス良く、飲みごたえがありながら後キレの良い、ビールに近いおいしさを実現している。
新TVCMには、松重豊、榮倉奈々、間宮祥太朗が登場。3人を中心に、『ラガーゼロ』を堪能する人たちが幸せな笑顔を見せ、おいしさを実感する様子が描かれている。
CMとともに実施されたインタビューでは、3人それぞれが大好物と『ラガーゼロ』のペアリングに言及。なかでもアルコール飲料を絶って7、8年が経つという松重は、大好きな餃子とのペアリングに「餃子にノンアルが合うって公言していいと思います。ピッタリ合う」と太鼓判。「手にとって飲んでみたらわかるんじゃないですかね」と目を細めながら絶賛していた。
一方、初めて入るお店でも麻婆豆腐があったら必ず注文するという間宮は、撮影で朝から8種類の麻婆豆腐と対面してビックリ。『ラガーゼロ』と麻婆豆腐との相性に、「百聞は一見にしかずじゃないですけど、飲んでみたら伝わると思います」と、熱を入れて語っていた。
榮倉は、「みんなが思っているより、たぶん300倍くらいビールが大好き」とのことで、『ラガーゼロ』を飲んだ時にはすっかりハイテンションに。家庭の大定番であり榮倉自身よく作るという唐揚げとのペアリングに感激し、終始笑顔。「本当にノンアルとは思えない。麦の香りもしっかりする」と話し、『ラガーゼロ』のある生活のイメージを膨らませていた。
『キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ』は9月30日に新発売。新TVCM「HUMAN」篇も同日より全国で放映中。
