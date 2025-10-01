大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀が1日（水）、内定選手として本田凛（22）と折立湖雪（21）の2名が加入することを発表した。クラブ公式SNSにて伝えている。

本田は福島県の郡山女子大学付属高校出身で、筑波大学在学中のミドルブロッカー。これまで多くの大会でその実力を発揮し、アンダーカテゴリーの日本代表選手としても経験豊富だ。また、2025年7月に行われたFISUワールドユニバーシティゲームズの日本代表にも選ばれ、準優勝に貢献。今年度のシニアの女子日本代表メンバーにも初選出されている。

折立は福岡県出身で、高校時代は東九州龍谷高校でプレー。現在は日本体育大学在学中のアウトサイドヒッターだ。大学3年生からスタメンに定着し、2024年の東日本バレーボール大学選手権大会での連覇や、2025年度春季関東大学女子1部バレーボールリーグ戦での準優勝に貢献していた。

東レ滋賀では本田が2番、折立が14番の背番号を着用する。2人はクラブを通じて以下のコメントを発表している。

■本田凛

「東レアローズ滋賀でプレーできることを心から感謝しております。 チームの勝利に貢献できるように、学びの姿勢を常に持ち進化し続けられるよう頑張ります。 応援よろしくお願いいたします」

■折立湖雪

「この度東レアローズ滋賀に入団させていただくことになりました、折立湖雪です。 伝統あるチームの一員になれたことをとても嬉しく思います。 いち早くチームの中で自分の役割を明確にし、勝利に貢献できるよう、日々を大切に頑張ります。 応援の程よろしくお願いいたします！」

Instagram에서 이 게시물 보기 【公式】東レアローズ滋賀(@torayarrows_shiga)님의 공유 게시물