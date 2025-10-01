出産発表の中川翔子、双子は「全然似てない」“顔立ちの違い”を絵日記で紹介
【モデルプレス＝2025/10/01】タレントの中川翔子が10月1日、自身のInstagramを更新。双子男児の出産後の様子を絵日記で公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子「顔が全然似てない」双子の似顔絵
9月30日に双子の男児出産を発表した中川は、「双子男子、あわせて5キロ以上が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日 本当に無事に健康に産まれてくれてホッとしています」と出産を回顧。「まだ今日は別室で安静にしつつ、なので昨日感じたレアな気持ちを絵日記にしました」と心境をまとめた絵日記や双子との3ショットなどを公開した。
また、「胎盤がひとつでも一卵性とは断言できない、不妊治療なので卵ふたつ入れたから二卵性可能性ある、と言われてて、顔が全然似てない二人が生まれたから不思議なんですが、先生に改めてきいてみます。結果、似てないけど一卵性、ならイラストの文字だけ描き直しときます！」とつづった後、「いま先生に聞いたら、胎盤が巨大なひとつだけど、胎盤が癒着？くっついたあとがあるから、と卵ふたついれてるから、二卵性だと思います！だそうでした！なのでイラストの通りです。似てないけどそれぞれ個性」と二卵性双子の特徴を報告。絵日記には「キリッと系の兄と、癒し系の弟、な顔立ちでした！」と双子の顔立ちの違いを紹介している。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「微笑ましい」「素敵」「違いがあるのも可愛いね」「イラスト可愛い」「本当にお疲れ様でした」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを報告。直前のInstagramでは帝王切開で出産予定であることや、性別は男の子であることも明かしており、9月17日より出産のため入院していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中川翔子「顔が全然似てない」双子の似顔絵
◆中川翔子、二卵性双子の顔立ちの違いを絵日記で紹介
9月30日に双子の男児出産を発表した中川は、「双子男子、あわせて5キロ以上が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日 本当に無事に健康に産まれてくれてホッとしています」と出産を回顧。「まだ今日は別室で安静にしつつ、なので昨日感じたレアな気持ちを絵日記にしました」と心境をまとめた絵日記や双子との3ショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「微笑ましい」「素敵」「違いがあるのも可愛いね」「イラスト可愛い」「本当にお疲れ様でした」といった声が上がっている。
◆中川翔子、9月30日に帝王切開で双子出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを報告。直前のInstagramでは帝王切開で出産予定であることや、性別は男の子であることも明かしており、9月17日より出産のため入院していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】