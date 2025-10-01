「シャッフルアイランド」羽柴なつみ、ヘアカットで雰囲気ガラリ「新鮮」「かなり短くなってる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/01】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが9月30日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女「露出しすぎ」大胆コーデ
羽柴は「髪切ったの見て」とイメージチェンジを報告。ストーリーズでは「前髪作ったのにみんなに大人っぽくなったって言われてるの面白い」と周囲の反応を明かした。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎる」「可愛い」「新鮮」「かなり短くなってる」「イメージ変わる」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女「露出しすぎ」大胆コーデ
◆羽柴なつみ、前髪作りイメチェン
羽柴は「髪切ったの見て」とイメージチェンジを報告。ストーリーズでは「前髪作ったのにみんなに大人っぽくなったって言われてるの面白い」と周囲の反応を明かした。
◆羽柴なつみ、新ヘアに反響
この投稿に、ファンからは「似合いすぎる」「可愛い」「新鮮」「かなり短くなってる」「イメージ変わる」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】