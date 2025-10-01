マギー、美脚際立つジャケットスタイルでテニス観戦「圧巻の美しさ」「着こなしがかっこいい」
【モデルプレス＝2025/10/01】モデルのマギーが9月30日、自身のInstagramを更新。テニス観戦に訪れた際の私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】マギー、オーバーサイズから美脚スラリ
マギーは「いつかカルロスアルカラス選手の試合をリアルで観たい！と思っていたら、こんなに早く叶うなんて」とつづり、テニス観戦中の写真を公開。「今日の決勝でも勝ってくれたーーーー！すごいーーー！」と興奮した様子を見せた。ジャケットにミニ丈ボトムス、ロングブーツを合わせた私服姿で、スラリとした美しい脚を惜しげなく見せている。
この投稿に、ファンからは「圧巻の美しさ」「着こなしがかっこいい」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「一緒に観戦したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】マギー、オーバーサイズから美脚スラリ
◆マギー、美脚披露のテニス観戦ショット公開
マギーは「いつかカルロスアルカラス選手の試合をリアルで観たい！と思っていたら、こんなに早く叶うなんて」とつづり、テニス観戦中の写真を公開。「今日の決勝でも勝ってくれたーーーー！すごいーーー！」と興奮した様子を見せた。ジャケットにミニ丈ボトムス、ロングブーツを合わせた私服姿で、スラリとした美しい脚を惜しげなく見せている。
◆マギーの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧巻の美しさ」「着こなしがかっこいい」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「一緒に観戦したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】