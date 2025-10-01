出川哲郎「3兄弟それぞれに専門のお手伝いさん」裕福だった子ども時代告白 実家は創業130年の海苔問屋
【モデルプレス＝2025/10/01】お笑いタレントの出川哲朗が、9月30日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）に出演。裕福だった幼少期の生活を明かした。
【写真】田中圭、出川哲朗と裸の付き合い 温泉満喫
「家業がスゴい有名人 変わった家庭環境で育ちましたSP」と題されたこの日。実家が創業130年の海苔問屋だという出川は「家が商売やってたんで、母ちゃんも商売人の奥さんなんで手伝わなきゃいけなくて本当に忙しくて子育てとかできなかったから、これ言うとすごく驚かれるんですけど3兄弟それぞれに専門のお手伝いさんがついてた」と告白した。
スタジオから驚きの声が上がる中、出川は「思い出すのは僕と遊んでる思い出しかない。母ちゃんの代わりに一緒に遊んでくれる。一緒にどんぐりを拾いに行ったりとか…。だから母との思い出はほとんど何も（ない）」と語り、出川が小学校に上がる前までそのお手伝いさんがいたことを振り返った。
そして「小学校の時塾とかはあったんですけど、家庭教師はなかなかついてなかった。でも家にグランドピアノあって専門の先生が家に来てくれたり…。当時周りで英語なんて習ってる子は1人もいなかったけど、その頃から僕は英語習ってた」とお坊ちゃまエピソードを明かした出川。MCの明石家さんまが「小さい頃のことが何にも役に立ってないな」とツッコむと、「役に立ってたら逆に『出川イングリッシュ』ってコーナーできなかったんで」と笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
