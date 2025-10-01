レッズとのWCS先勝

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場。2本の本塁打でチームの勝利に貢献した。試合後にインスタグラムを更新。チームメイトの躍動を取り上げた。

大谷は初回、相手先発グリーンの100.4マイル（161キロ）の4球目をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速の先頭打者弾となった。

第2、3打席は三振に倒れたが、6-0とリードの6回の第4打席に再び爆発。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の一発は、右中間スタンドに着弾した。

チームは10-5でレッズに勝利。大活躍の大谷は試合後、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新した。まず、地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」を引用する形で喜ぶフリーマンとマンシーの1枚。続けて7回2失点と好投したスネルの写真を取り上げた。その後、自身の2本のHRの動画を掲載していた。



（THE ANSWER編集部）