ベルアメール、2025年クリスマスケーキ予約開始 ショコラの魅力詰まった全6種
ショコラ専門店ベルアメールが、2025年のクリスマスに向けたケーキ全6種の予約受付を本日より全国の各店舗で開始する。
【写真】ショコラの魅力がつまったクリスマスケーキ、全6種一覧
ラインアップは、定番のショートケーキからショコラづくしの贅沢な一品まで、見た目にも華やかな全6種。苺風味のホワイトチョコクリームをまとい、フレッシュな苺を贅沢にトッピングした「ノエルネージュ」は、ふわふわのスポンジと苺のコンポート、生クリームが層をなし、口に運ぶたびに甘酸っぱさとまろやかさが広がる。サイズは4号（直径約13cm・4,860円）と5号（直径約15cm・5,940円）を用意。
「リュクス アメール」（約14.5cm×7.5cm・4,320円）は、小麦粉を使わないショコラ生地にビターガナッシュムースを重ねた、しっとり濃厚ながらも軽やかな味わいのチョコレートケーキ。
「ブッシュ ドノエルルージュ」（約16cm×8cm・4,968円）は、苺とルビーチョコのムースにベリージュレとバニラホワイトチョコムースを重ねた3層構造。3種のベリーで仕上げた華やかなビジュアルが特徴となっている。
このほか、濃厚なショコラムースにキャラメルムース、オレンジのクリームとジュレを忍ばせた「ショコラドノエル」（直径約13cm・5,616円）は、12月24日・25日の2日間限定販売となる。繊細なチョコレート飾りを施し、味・香り・食感のすべてにこだわった贅沢な一品となっている。
さらに、シンプルな構成ながらもチョコの深みが際立つ「ノエルショコラショート」（約9cm×9cm・3,240円）など、チョコレートを主役にしたラインアップが揃う。
店頭予約期間は12月12日まで、販売期間は12月20日から25日まで。なお、販売日や予約商品の受け渡し日は店舗によって異なるため、詳細は各店舗に確認が必要。
【写真】ショコラの魅力がつまったクリスマスケーキ、全6種一覧
ラインアップは、定番のショートケーキからショコラづくしの贅沢な一品まで、見た目にも華やかな全6種。苺風味のホワイトチョコクリームをまとい、フレッシュな苺を贅沢にトッピングした「ノエルネージュ」は、ふわふわのスポンジと苺のコンポート、生クリームが層をなし、口に運ぶたびに甘酸っぱさとまろやかさが広がる。サイズは4号（直径約13cm・4,860円）と5号（直径約15cm・5,940円）を用意。
「ブッシュ ドノエルルージュ」（約16cm×8cm・4,968円）は、苺とルビーチョコのムースにベリージュレとバニラホワイトチョコムースを重ねた3層構造。3種のベリーで仕上げた華やかなビジュアルが特徴となっている。
このほか、濃厚なショコラムースにキャラメルムース、オレンジのクリームとジュレを忍ばせた「ショコラドノエル」（直径約13cm・5,616円）は、12月24日・25日の2日間限定販売となる。繊細なチョコレート飾りを施し、味・香り・食感のすべてにこだわった贅沢な一品となっている。
さらに、シンプルな構成ながらもチョコの深みが際立つ「ノエルショコラショート」（約9cm×9cm・3,240円）など、チョコレートを主役にしたラインアップが揃う。
店頭予約期間は12月12日まで、販売期間は12月20日から25日まで。なお、販売日や予約商品の受け渡し日は店舗によって異なるため、詳細は各店舗に確認が必要。