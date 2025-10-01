タレントの千秋が9月30日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。自身の“偏食”に持論を展開した。

この日のテーマは「大人の偏食」。MCの上田晋也から「千秋ちゃん偏食なの？」と聞かれた千秋は「千秋はお菓子ばっかり食べてるんだよ」と返答。「ちっちゃい時からお菓子を食べるためにご飯を食べてたぐらい。“ご飯を食べないとお菓子食べちゃいけません”って言うから、しょうがなくご飯を食べてお菓子だけを楽しみにしてたぐらいずっとで。で、大人になったら、好きじゃなくなるのかなと思ったら、大人になってもずっとお菓子好き。今、子供産まれたから普通にはご飯作ってるんだけど、例えば1週間に1回娘がパパんちにお泊りに行くっていう時は、その時はもうポテトチップとかご飯でお腹いっぱいにして夜ご飯終わりみたいにしてますね」と偏食ぶりを明かした。

それ以外にも食べられないものが多いといい、「高いお寿司連れて行ってもらっても、なんかずっと冷たいご飯に何かとお醤油のやつをずっと食べてるみたいな気持ちになるんですよね。豪華な高級食材みたいなとかのメニューで何とかって出されてきても、食べられるものが2割ぐらいしかない」と千秋。「コース料理行くと、私が頼んだものじゃないやつが勝手にどんどん来るじゃないですか。食べたいものじゃないけど、これ食べないと次にいかないからずっと食べさせられているみたいで、テンションが上がんないんですよ。早くデザートなんないかなあって思いながら。ずっとハズレ、ハズレ、ハズレ、みたい」ともらした。

ビュッフェなどでは「スイーツです。まずスイーツが何あるかを確認して、取れるものは取るし、ミートソースとかハンバーグとかを食べて、ポテトとか」と話した。