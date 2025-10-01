◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾を放つと、第4打席でも一発を放ち、PSでの1試合2発は日本選手では2004年の松井秀喜以来2人目となった。打線は5本塁打含む15安打10得点、投げては先発のブレーク・スネル投手（32）が7回2失点と好投して快勝。投打がかみ合って13年連続での地区シリーズ進出に王手をかけた。

大谷はレッズの今季対戦打率は.120と同一リーグの球団の中で最も低い数字で、加えて唯一のノーアーチ。相手の初戦先発は100マイル（約160.9キロ）超の速球を連発する26歳の剛腕グリーンで、通算7打数1安打と得意とはしていない。

そんな苦手のレッズに対し、初回に大谷が存在感を見せつけた。カウント2―1からグリーンの100.4マイル（約161.6キロ）を完璧に捉えると、打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、角度21度の痛烈なライナーが一気に右翼席に突き刺さった。飛距離は375フィート（約114.3メートル）。大熱狂の中、ダイヤモンドを一蹴した大谷はベンチに戻ると笑顔がはじけた。

大谷が過去に本塁打を打った球で最速だったのが、スキーンズ（パイレーツ）、デュラン（当時ツインズ）の100.1マイル（約161.1キロ）。大谷が本塁打した球でレギュラーシーズン、PS、オールスター、オープン戦含めて過去最速となった。

6点リードで迎えた6回2死一塁での第4打席もパワーを見せつけた。3番手右腕フィリップスに対し、カウント1―1から甘く入ったスイーパーを強振。大きなどよめきの中、打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、34度で舞い上がった打球は今季最長タイの飛距離454フィート（約138.4メートル）の特大弾となった。大谷はベンチに戻ると、この日2発をマークしているT・ヘルナンデスに対して2本指を突き出したり、力こぶしをつくり、ライバル心を見せるような仕草で笑わせた。ドジャースは5本塁打で全8得点と、得点が全てが一発から生まれた。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、打球速度113マイル（約181.9キロ）以上の本塁打を2本記録したのは、スタットキャストが導入された2015年以降では、2020年のスタントン（ヤンキース）以来2人目となった。

球団によると、PSで1試合5本塁打は2021年のリーグ優勝決定S第5戦と2020年リーグ優勝決定S第3戦に並ぶ球団のPS記録。また、大谷とT・ヘルナンデスの2人が同一試合で複数本塁打を記録したのは、2021年のリーグ優勝決定S第5戦（クリス・テーラーとA・J・ポロック）に続き球団史上2度目だという。