タレントの堀ちえみが10月1日に自身のアメブロを更新。夫が作ってくれた朝食を公開した。

堀は「タコのバターポン炒めGOODですね！」というタイトルでブログを更新。「主人は朝食作りがとても楽しいみたいで、もうルーティンと化しているから、やりたくて仕方ないようです」と明かした。

続けて「心の張り合いというのはとても大切だから、奪わない方が良いのかな」と気遣いをみせ、「私がお洒落な感じの洋風の朝食メニューを作りたいなと言いましたらば、『パンやシリアルや目玉焼きとサラダ・スープがいいのか？じゃあ、そんなメニュー、明日作ろうか？』とこんな感じでかえってきます笑」と、夫との仲睦まじい会話を紹介した。

さらに、「好きなんだな、朝のメニューを考えるのが。そして家族の喜ぶ顔が見たい。その気持ちはとってもよく分かる」と共感し、「そんなことで、朝食です。タコのバターポン炒め。これは私では考えつかないメニュー。かぼすポン酢を使っているところが、ニクイなぁ…って感じ。秋鮭もおいしいな。お味噌汁は長葱と椎茸。玉子焼きも美味しかったです。ありがとう。ごちそうさまでした」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。