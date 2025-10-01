きりたんぽ （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/01】YouTuberのきりたんぽが9月30日、自身のInstagramを更新。公園のベンチでくつろぐ姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆きりたんぽ、ニーハイコーデで美脚披露


きりたんぽは公園での写真を投稿。Tシャツにデニムスカート、黒のニーハイブーツを合わせたコーディネートで、すらりと伸びた美しい脚のラインが際立っている。

◆きりたんぽ、ミニスカコーデに反響


この投稿に、ファンからは「スカートのデザインおしゃれ」「スタイル良い」「可愛い」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

