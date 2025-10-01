元NMB48山本望叶、ミニ丈レーストップスでウエストのぞく “上京1ヶ月”街中ショットに「可愛すぎる」「色白で綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/01】元NMB48の山本望叶が9月30日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のトップス姿でウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元NMB48山本望叶、ほっそりウエストちらり
山本は「上京1ヶ月です 慣れません」とつづり、夜の街中で撮影した写真を公開。ミニ丈のレーストップスとデニムを合わせた私服姿で、ほっそりとしたウエストがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「色白で綺麗」「スタイル抜群」「上京頑張ってね」「お人形さんみたい」「美人さん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元NMB48山本望叶、ほっそりウエストちらり
◆山本望叶、美スタイル際立つ街中ショット公開
山本は「上京1ヶ月です 慣れません」とつづり、夜の街中で撮影した写真を公開。ミニ丈のレーストップスとデニムを合わせた私服姿で、ほっそりとしたウエストがのぞいている。
◆山本望叶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「色白で綺麗」「スタイル抜群」「上京頑張ってね」「お人形さんみたい」「美人さん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】