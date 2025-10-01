「シャッフルアイランド」伊藤桃々、オフショルミニワンピで美脚際立つ「大人の色気」「骨格が優勝」の声
【モデルプレス＝2025/10/01】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」（毎週木曜よる10時〜）に出演した伊藤桃々が9月30日、自身のInstagramを更新。赤のオフショルダーワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】伊藤桃々、オフショルで大胆胸元披露
伊藤は「暑いのも好き寒いのも好き」と赤のオフショルダーミニワンピース姿の写真を投稿。肩を露出したデザインで、胸元にはリボンがあしらわれている。ミニ丈のワンピースからは美しい脚を際立たせた。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「美脚」「似合いすぎ」「完璧」「最高」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
