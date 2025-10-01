ほっとひと息。秋のティータイムを彩る簡単レシピ
ティータイムのお供に♪旬を楽しめる秋おやつ
いちじくのコンポート
熟したいちじくの甘さをそのまま生かした、シンプルな甘露煮コンポート。皮をむいたいちじくを、砂糖だけでコトコトと煮ることで、素材の味わいが引き立ちます。
紅茶のお供に、さらりと器に盛って出せば、秋を感じるひと皿に。
いちじくのコンポート｜Instagram（@matsu.kitchen）いちじく丸ごとレアチーズケーキ
つややかないちじくを丸ごと閉じ込めた、秋のご褒美のようなレアチーズケーキ。手間のかかりそうな見た目とは裏腹に、型に並べて冷やすだけの工程が中心で、意外と手軽にチャレンジできるのが魅力です。
中には5〜6個のいちじくがごろっと入っていて、断面の美しさにも思わずうっとり。ココナッツを使ったトッピングが味と香りのアクセントになり、苦手な人でも食べやすい仕上がりになっています。
いちじく丸ごとレアチーズケーキ｜Instagram（@mie_papa_fuk）キューブスイートポテト
ころんとした四角いフォルムがかわいらしい、キューブ型のスイートポテト。丸める手間がない分、成形がとってもラクで、切って焼くだけの手軽なおやつです。
さつまいもの自然な甘みと、バターや牛乳のまろやかさがやさしくマッチ。お好みで黒ごまを振れば、秋らしいほっこり感もアップします。たっぷり作って保存しておけば、午後のティータイムにも、ちょっとした手土産にもぴったりの一品です。
キューブスイートポテト｜Instagram（@chihiro.gohantime）シャインマスカットのフルーツサンド
みずみずしいシャインマスカットをふんだんに挟んだ、見た目も華やかなフルーツサンド。ふわふわの耳なし食パンを使うことで、口あたりが軽く、果実の甘みがより引き立ちます。
甘さ控えめのホイップと一緒に挟めば、デザートとしてだけでなく、軽めのランチにもぴったり。器や盛りつけに少しこだわるだけで、日常の一皿がぐっと“特別な時間”に変わりますよ。季節のフルーツを楽しみたい日や、気分転換したい午後にどうぞ。
シャインマスカットのフルーツサンド｜Instagram（@keijunrin）
紅茶メーカーに教わる！ロイヤルミルクティー
美味しいおやつの用意が出来たら、秋のティータイムに欠かせないのが、香り高いあたたかい紅茶。
老舗紅茶メーカーの「リプトン」にロイヤルミルクティーをおいしく淹れるコツを教わりました。
ゆっくり作る本格派と、忙しいときに便利な電子レンジアレンジがあるので、時間や気分に合わせて、選んでみてくださいね。
ロイヤルミルクティー（伝統式）
・リプトン イエローラベル ティーバッグ……2袋
・水……マグカップ 1/2杯分（約100ml）
・牛乳……マグカップ 1/2杯分（約100ml）
・砂糖、はちみつなど……お好みで
1. 手鍋に牛乳と水（1:1）を入れて火にかける。
2. 別の小鉢にティーバッグ（人数分＋1袋）を入れ、熱湯を注いで蒸らす。
3. 沸騰した手鍋に、蒸らした紅茶液をティーバッグごと加え、フタをして3分蒸らす。
4. ティーバッグを取り出してカップに注ぐ。お好みで砂糖やはちみつを加えて完成。
ロイヤルミルクティー（ホット）のいれ方 | 紅茶の専門家リプトン（Lipton）電子レンジで作るロイヤルミルクティー
忙しい日や、ちょっと手を抜きたいときにも、温かいミルクティーを楽しめたらうれしいですよね。
こちらは電子レンジで簡単に作れるロイヤルミルクティーのレシピ。材料をマグカップに入れてチンするだけなので、洗いものも少なく、忙しい朝や午後のブレイクタイムにもぴったり。時間がない日にも“ほっとする時間”をあきらめたくない…そんな方におすすめのアレンジです。
ロイヤルミルクティー（レンチン）のレシピ | 紅茶の専門家リプトン（Lipton）情報提供元：紅茶の専門家リプトン（Lipton） | Lipton JP
おうちで楽しむ、秋のおやつとティータイムのすすめ
秋のはじまりは、ふと立ち止まって季節を感じたくなるとき。
お気に入りの器におやつを盛って、温かい飲みものを用意すれば、それだけで十分なごほうび時間になりますよ。
忙しい日々の合間にも、ほんの少しの工夫で気持ちが整う…そんな「秋のティータイム」を、早速楽しんでみませんか。