【ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル】 【ホロライブ #hololive IF -Relax time-白銀ノエル】 2026年3月 展開予定

　BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル/白銀ノエル」の彩色原型を10月1日に公開した。

　本景品は女性VTuberタレントグループ「hololive（ホロライブ）」に所属する大空スバルさん、白銀ノエルさんをプライズフィギュア化したもの。キャラクターたちのありのままの愛らしい“くつろぎの瞬間”を切り取ったフィギュアシリーズ「Relax time」シリーズで立体化され、それぞれのオフスタイルが表現されている。

(C) COVER