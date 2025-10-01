「ホロライブ」、プライズフィギュア「Relax time 大空スバル/白銀ノエル」の彩色原型が公開
【ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル】 【ホロライブ #hololive IF -Relax time-白銀ノエル】 2026年3月 展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル/白銀ノエル」の彩色原型を10月1日に公開した。
本景品は女性VTuberタレントグループ「hololive（ホロライブ）」に所属する大空スバルさん、白銀ノエルさんをプライズフィギュア化したもの。キャラクターたちのありのままの愛らしい“くつろぎの瞬間”を切り取ったフィギュアシリーズ「Relax time」シリーズで立体化され、それぞれのオフスタイルが表現されている。
2026年3月全国のクレーンゲームで登場予定🎉Relax time #大空スバル🚑- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) October 1, 2025
＼ 彩色原型を初公開 ！！／
待望のオフスタイル衣装で
ついにフィギュアに🥳🫶
お見逃しなく🍥@hololivetv #ホロライブ #BANPRESTO https://t.co/STh77C1ssz pic.twitter.com/88hlVfxNiN
2026年3月全国のクレーンゲームで登場予定🎉Relax time #白銀ノエル⚔- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) October 1, 2025
＼ だんちょむver. ／
大空スバルグッズコレクター
だんちょむが・・・なんとフィギュアに！
衣装は、例の私物オークションで落札されたあの・・・！？@hololivetv #ホロライブ #BANPRESTO https://t.co/pQKmwG5Fnm pic.twitter.com/4osfqpxHRe
(C) COVER