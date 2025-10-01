タレントのベッキー（41）が9月30日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・17）にVTR出演。タレントの認知度に衝撃を受ける場面があった。

番組ロケで富山県砺波市を訪れたベッキーは、祖母と来ていた15歳の男子中学生と、飲食店で相席をすることに。自身を「誰か分かりますか？」と質問すると、中学生は「分からない」と返答。そのため「15歳ってテレビ見ないでしょ？今」と聞くと、その男子中学生は、日本テレビ「THE突破ファイル」（後7・00）やフジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー」（木曜後8・00）を、たまに見る程度と明かした。

そこでベッキーは「芸能人さんの名前は分かる？」と切り出し、「ウッチャンナンチャン」のウッチャン、タレントのタモリ、ビートたけし、明石家さんまの名前を次々に挙げたが、中学生は「分かりません」「聞いたことはあります」とピンと来ていない様子。これに「千鳥」大悟も「えーっ！」と声を上げた。

しかし「千鳥さん」と続けると、まさかの「知ってます」。一瞬真顔になったベッキーは「えーっ！超えた？ビッグ3を超えた？」と驚がく。「千鳥」ノブも「凄いやん、千鳥」と驚き、大悟は「時代がやっぱりでも、そうなんやな」とタレントの知名度についてコメントした。

その後ベッキーは焼肉店で、結婚したばかりという男性と相席。その場にいなかった新婚の妻に向けて、「いきなりテレビ電話してみていい？」と提案したベッキーは、満面の笑みでポーズを取ったものの、直後になぜか「こんにちは」とトーンダウン。改めて「私の名前、知ってますか？」と問いかけると、画面越しの妻からは「分かんないです」との回答が。

スタジオの「千鳥」ノブが「恥ずかしい恥ずかしい」と見守る中、男性は「（妻は）テレビあんまり見ないんっすよ」とフォロー。ベッキーは「いっぱい番組頑張ってきたのに〜いろんなバラエティーやってきたのに〜」と嘆き、慰められながらも「全然知られてない、もっとテレビに出たい！がんばりましょう」と前向きに語っていた。