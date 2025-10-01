【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は９月３０日（日本時間１日）、１０―５で快勝したワイルドカードシリーズ第１戦のレッズ戦後の記者会見で、「全員がいい攻撃ができた」と手応えを語った。

大谷はポストシーズンで自身初の１試合２本塁打を放った。一回、右腕グリーンの内角の１００・４マイル（約１６１・６キロ）の直球をフルスイング。ライナー性の打球は右翼席最前列に飛び込んだ。「スタートとしてはいい打席だったと思うし、難しいボールでしたけど、いい反応ができた」と納得の表情。「１００マイルのインコースなので、なかなか狙っているからといって、何本も打てるような球はない」とも語り、会心の一発だったようだ。

六回二死一塁の場面では、３番手右投手の真ん中のスイーパーを完璧にとらえ、右中間スタンド上段に放り込んだ。今季自己最長タイの飛距離４５４フィート（約１３８メートル）の特大の一発だった。

自己最多の５５号ソロを放った９月２８日のレギュラーシーズン最終戦から２試合連続アーチ。「（投手も打者も）どっちもいい形で終われている。（ポストシーズンに）自分としてもスッキリとした気持ちで臨めている」。心身ともに充実した状態になっているようだ。