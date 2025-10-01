千葉ロッテマリーンズは10月6日正午から球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」の2026年新メンバーオーディションの募集を開始すると発表した。

26年4月2日時点で満18歳以上の女性など応募資格を満たした方が対象で、1次審査（書類審査）の合否は10月24日を予定、その後10月31日、11月1日、2日（日）のいずれか1日程を2次審査として実技審査、11月4日、5日（水）のいずれか1日程を最終審査として面接を行う。

M☆Splash！！は2004年に結成され、今年で21周年を迎え、マリーンズ主催試合でのグラウンド内などでのダンスパフォーマンスをはじめ、スタジアム内での各種ファンサービスイベントのサポートや千葉県内で開催される各種イベントや学校訪問、ボランティア活動といった地域貢献活動にも参加し、スタジアムやチームだけでなくファンや千葉県も盛り上げるチアパフォーマー。球団公式キッズダンススクール「マリーンズ・ダンスアカデミー（MDA）」のインストラクター業務を通して、次世代のM☆Splash！！を育てる活動も行っている。

＜2026年M☆Splash！！新メンバーオーディション概要＞【応募方法】球団ホームページの応募フォームからエントリー。※WEB応募のみ【応募期間】2025年10月6日（月）12時00分〜10月17日（金） 23時59【1次審査:書類審査】合否に関わらず10月24日（金）までにオーディション係からメールにて連絡。【2次審査:実技審査】10月31日（金）、11月1日（土）、2日（日）のいずれか1日程に参加。【最終審査:面接】11月4日（火）、5日（水）のいずれか1日程に参加。【合格発表】11月12日（水）までにオーディション係からメールで合否結果を連絡。※応募資格の詳細は球団ホームページで確認できる。