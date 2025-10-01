Image: 小暮ひさのり

しれっと追加された、新機能。

iPhone 17の発売を前に公開された、iPhoneの基本ソフトウェア「iOS 26」。さまざまな機能が追加されましたが、Apple（アップル）が事前に告知していなかった細かな調整も多数ありました。

「メッセージ」アプリで写真を送るのがスムーズに

たとえば、「メッセージ」アプリでは、写真を高速送信する機能が追加されていました。

これは、ファイルサイズを落とした低画質のプレビュー画像を事前に送信しておき、フル解像度の写真が届く前に受け取った人がプレビュー画像を確認できるというもの。

設定は…

「設定」→「アプリ」→「メッセージ」から「低解像度の写真プレビューを送信」をオン

するだけ。

実際試してみましたが、かなりサクッと写真を送ることができました。

プレビュー画像化と設定無しでファイルサイズは約36分の1に

送った写真をチェックしてみたところ、設定無しで送ると9.7MBあった写真が、「低解像度の写真プレビューを送信」を有効にして送ったときは269KBまで減少。解像度は6048x8064から1200x1600までリサイズされていました。

特に設定無しでふつーに送信した場合の写真の画質がこちら。拡大してもかなりキレイで、さすがの解像度ですね。

「低解像度の写真プレビューを送信」で送信されたプレビュー画像がこちら。拡大すると粗さが目立ちますが、どんな場所のどんな写真か？という意図は十分に伝わる画質ですね。印刷しないならこれでいいかも？

ちなみに、どのくらい待つとフル解像度の写真が送られてくるのかは…謎です。

モバイルデータ通信時に常時プレビュー画質で送信する方法

なお、「省データモード」がオンのときは、プレビューのみが送信されるとのことで、常にギガを抑えて送受信したいならこのモードも有効にしておくといいですね。

こちらの設定は…

「設定」→「モバイル通信」→（通信に使うSIMを選ぶ）→「データモード」から「省データモード」を選択

となります。

ギガ、抑えて、いきましょう。

