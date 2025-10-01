HR2È¯¤è¤ê¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¾Î¤¨¤¿¡È½Ö´Ö¡É¡¡SNS¤ò8Ï¢Åê¡¢½Ë¤Ã¤¿¥É·³¤Î¾¡Íø
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò8Ï¢Åê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 10¡¼5 ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÏ¢Åê¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë¾Î¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Èº¸ÏÓ¤Î¹¥Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï½é²óÀèÆ¬¡¢¹äÏÓ¥°¥ê¡¼¥ó¤Î100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.6¥¥í¡Ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1¹æ¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤¬±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ117.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥375¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó114.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ21ÅÙ¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó2»à°ìÎÝ¡¢±¦ÏÓ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø2¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç2È¯¤Ï¼«¿È½é¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.7¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥454¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó138.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ34ÅÙ¤ÎÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬3²ó¤Ëº¸±Û¤¨1¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï±¦Ãæ´Ö2¹æ¥½¥í¡£3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¨¥É¥Þ¥ó¤â3²ó¤Ë1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ë¤¬7²ó9Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£ºÇ½é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò½Ë¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥Í¥ë¤ò¾Î»¿¡£¼«¤é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É8Ï¢Åê¤Ç¾¡Íø¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë