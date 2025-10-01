¡Ö¶ì¤·¤¤1Ç¯¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×³ÆÁª¼ê¤¬¸ì¤ëº£¤Î»×¤¤¡¢À¾Éð¤¬ÂçÎÌ11¿Í¤ÈÍèµ¨·ÀÌó·ë¤Ð¤¹
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÇB¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¤¬1Æü¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÎÌ11¿Í¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤·¤¿2019Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿81»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Ê¿°æ¹îÅµÅê¼ê¡¢22Ç¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Î¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¡¢21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¤ÎÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¡¢¸µµð¿Í¤Î¾¾¸¶À»Ìï³°Ìî¼ê¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡²¬Âç½à¹Å¼°ÌîµåÉô½Ð¿È¤ÎÂç¶ÊÏ£Åê¼ê¡¢°æ¾å¹µ±Åê¼ê¡¢¸Å²ìµ±´õÆâÌî¼ê¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë³°Ìî¼ê¡¢±üÂ¼¸÷°ì³°Ìî¼ê¡¢°éÀ®¤ÎÀîÌîÎÃÂÀÆâÌî¼ê¡¢ÌîÂ¼ÏÂµ±ÆâÌî¼ê¤¬ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¢¡³ÆÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê
¡ÚÊ¿°æ¹îÅµÅê¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¤Î´é¤ò¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤À¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤ã¤È¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¡¢¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2018Ç¯¡¢19Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Êµå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤âÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂç¶ÊÏ£Åê¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡º£µ¨¤ÏÁ°È¾¤³¤½ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î¤¢¤¿¤ê¤«¤éÄ´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆþÃÄ»þ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¡¢°ì·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó°ì·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½éÅÐÈÄ¤ÎÆü¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú°æ¾å¹µ±Åê¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ºòÇ¯¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç1»î¹ç¤·¤«ÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Ï¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Î¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ÎÆü¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸Å²ìµ±´õÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ÆþÃÄ1Ç¯¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÆþÃÄ»þ¤ÏÆó·³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é°ì·³¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÏÉô·ò¿ÍÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£µ¨¤ÏÇØÈÖ¹æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î¤±¤¬¤«¤é¡¢ÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½ªÈ×¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌîÂ¼ÏÂµ±Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡º£Ç¯¤Ï¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À1Ç¯¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢ÀèÆü¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢1ÂÇÀÊÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤ÎÀ¼¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆþÃÄ»þ¤Ï°ì·³¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀîÌîÎÃÂÀÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤¿Î¾ÂÇ¤ËÌá¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ä½é¥Ò¥Ã¥È¡¢½éÂÇÅÀ¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¾¸¶À»ÌïÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡º£Ç¯¤Ï2·³¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï²ñ¸«¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤°ì·³¤Ç¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤âËÜ²»¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥â¥ó¥Æ¥ëÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ºòÇ¯¤«¤é½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òAÈÉ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢³«Ëë°ì·³¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°éÀ®3Ç¯ÌÜ¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì·³¤ÇÀï¤¦¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤º¡¢³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤âº£Ç¯¤Î8·î¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤·¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿»î¹ç¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿à¾õ¶·È½ÃÇá¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú±üÂ¼¸÷°ìÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡½ÐÎÝÎ¨¤äÂÇÎ¨¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µåÃÄ¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£2Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£