¥×¥í¤òÌ´¸«¤¿10Âå¡Ä»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤ÈºÆ²ñ
¡¡²Î¼ê¡¦À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁó°ææÆÂÀ(38)¤¬à°Õ³°¤Ê¿ÍÊªá¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿10Âå¡£¤½¤·¤Æ½¤Â¤¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤·¤ÆÄº¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Äº£¤ÏÀ¼Í¥¤È²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾²¬½¤Â¤(57)¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ë²è¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤Î»ö¤â¤³¤Î¤ªÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÊý¤Ç¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¼Í¥¤È²Î¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢µ×¡¹¤Îà²¸»Õá¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¾¾²¬½¤Â¤¤µ¤ó¡ª¡©¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î·Ò¤¬¤ê¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ª¼Ì¿¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Áó°æ¤Ï²»³Ú³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤Îø°¦¥²¡¼¥à¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈþÉ÷ÍõÌò¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢2015Ç¯¡Á20Ç¯)¤ÎÅì¾ò½¨ÌÀÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£