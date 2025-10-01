万博入れないけどミャクミャクほしい…全国にあるオフィシャルストアまとめ ATCは狙い目？【一覧】
大阪・関西万博は閉幕（10月13日）まで残り2週間を切った。来場予約はほぼとれない状況となっているが、会場外でもミャクミャクなどのオフィシャルグッズは購入できる。
【動画】ミャクミャクが猛アピール…「買って」連発
夢洲の会場近くでは、ATCビル内の店舗などが使いやすい。そのほか、会場外の2025大阪・関西万博オフィシャルストアは以下の通り。
■大阪
あべのハルカス店
あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階 イベントスペース（ウエルカムガレリア横）
大丸梅田店
大丸梅田店 5階
JR新大阪駅 エキマルシェ店
JR 新大阪駅 在来線改札内 エキマルシェ新大阪（改札内）区画番号（13）
MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
チャスカ茶屋町 1階
高島屋大阪店（※高＝はしごだか）
高島屋大阪店 地下1階西ゾーン
大阪南港ATC店
ATCビル内 O’s棟北館2F
心斎橋PARCO店
心斎橋PARCO 地下1階
ジュンク堂書店難波店
マルイト難波ビル 3階
エディオンなんば本店
エディオンなんば本店 1階
エキマルア・ラ・モード JR大阪駅中央口店
JR大阪駅中央口改札外
JR新大阪駅 新幹線ホーム店
JR東海 東海道新幹線 新大阪駅 23・24番線ホーム
■京都
丸善京都BAL店
京都BAL 地下2階
■兵庫
ジュンク堂書店三宮駅前店
サンシティビル 7階
大丸神戸店
大丸神戸店 地下2階
■北海道
MARUZEN＆ジュンク堂書店札幌店
高桑ビル 1階
■東京
丸善丸の内OAZO店
丸の内オアゾ 4階
大丸東京店
大丸東京店 9階
■愛知
丸善名古屋店
丸善 名古屋本店 2階特設会場
■岐阜
丸善岐阜店
マーサ 21 3F
■広島
丸善広島店
天満屋八丁堀ビ 7階
■香川
ジュンク堂書店高松店
瓦町FLAG 3階
■福岡
ジュンク堂書店福岡店
天神西通りスクエ 2階
■沖縄
ジュンク堂書店那覇店
D-naha 1階
