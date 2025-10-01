読売テレビ佐藤佳奈アナ、“豪快”投球フォームに反響「豪快なピッチング」「かわいいが勝つ！」
読売テレビ・佐藤佳奈アナウンサー（28）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。甲子園での始球式を振り返り、ダイナミックな投球フォームを披露した。
【写真】“豪快”投球フォームを披露した読売テレビ佐藤佳奈アナ
佐藤アナは27日に甲子園球場で行われた阪神・中日戦で始球式を務めた。インスタグラムでは「甲子園での始球式、一生の思い出になりました」と振り返り「これまですまたんを見てくださったみなさまに感謝の思いを込めての一球…ストライクとはなりませんでしたが、思いは伝わっていますように」とつづり、『す・またん』のタオルを手にニッコリ笑う姿や、ダイナミックな投球フォームなどの写真をアップした。
また「藪さんにご指導いただき、スタッフやアナウンサーの野球経験メンバーにも練習に付き合ってもらったりアドバイスをもらったりした分、目標としていたストライクを投げられなかったのは悔しかった…！」「けど、ストライクを投げられる人間になるという新たな目標が出来ました!!」と決意を示した。「貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました!!」と結んだ。
この投稿に「能見さんを想わせるワインドアップ」「豪快なピッチングでしたね」「ダサかっこ悪い笑 のに、かわいいが勝つ！」「すっごいフォームやね」「めちゃ可愛い」といったコメントが寄せられた。
【写真】“豪快”投球フォームを披露した読売テレビ佐藤佳奈アナ
佐藤アナは27日に甲子園球場で行われた阪神・中日戦で始球式を務めた。インスタグラムでは「甲子園での始球式、一生の思い出になりました」と振り返り「これまですまたんを見てくださったみなさまに感謝の思いを込めての一球…ストライクとはなりませんでしたが、思いは伝わっていますように」とつづり、『す・またん』のタオルを手にニッコリ笑う姿や、ダイナミックな投球フォームなどの写真をアップした。
この投稿に「能見さんを想わせるワインドアップ」「豪快なピッチングでしたね」「ダサかっこ悪い笑 のに、かわいいが勝つ！」「すっごいフォームやね」「めちゃ可愛い」といったコメントが寄せられた。