俳優の岡山天音（31）が1日、東京・渋谷のNHKで行われた同局ドラマ「ひらやすみ」（11月3日放送スタート、月〜木曜後10・45）の取材会に出席した。

真造圭伍氏の同名漫画が原作。岡山演じる主人公の生田ヒロトが、仲良くなった近所のおばあちゃんから譲り受けた平屋でいとこ（森七菜）との2人暮らしを描いた。

原作のファンで、今作がNHK連続ドラマ初主演となる岡山。「（主役という）機会をいただけたことが本当に幸せに感じました。それと同時に非常にプレッシャーがあった」と明かした。演じるのに「難しかった」という。「初めて読んだ時からヒロトに対して“こういう友だちがいたらいいな”と思い描いていた人物そのものだった。だから演じるのは難しかったけど、描いていたヒロト像を全うできたらと思ってやってきた」と胸を張った。

作品の魅力について「いろんなキラキラが詰め込まれた作品」だと語る。「何か強いドラマや派手な何かが起こるわけではないけど、作品をおもしろく読めるのはキャラクターの実在感だったり、魅力的だから」と話した。

作中では平屋での生活。「（この作品が）平屋デビューでした。かりそめで生活してみて、時間との付き合い方が変わる体感があった。呼吸するために立ち止まりたい気分になる場所でとても好き」と平屋の魅力を感じていた。