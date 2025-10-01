音楽グループ「Ｅ（エ）Ｘ（グ）Ｉ（ザ）Ｌ（イ）Ｅ（ル）」が監修した「中学校の現代的なリズムのダンス授業」が三重県松阪市で始まり、９月３０日は松阪市立殿町中で公開授業が行われた。

２年生１４０人が２班に分かれて体育館に集まり、ＥＸＩＬＥのＴＥＴＳＵＹＡさんらメンバーのダンス映像を見ながら思い切り体を動かした。

ダンス映像の冒頭、ＴＥＴＳＵＹＡさんから「楽しむことが一番。苦手な人には得意な人が教えてあげてね」などとメッセージが流れた。約１時間の授業はあっという間に終了。男子生徒は「ダンス経験はないが、いろんなワザがあって面白かった」と興奮気味だった。

８年間、ダンスを習っているという女子生徒は、キレキレの動きを披露しながらも「スキルも大事だけど、仲間と一緒に踊るのが何より楽しかった」と笑顔で話した。

ダンス授業は市制２０周年記念「ダンスドリームプロジェクト」として、市立中学全１１校に導入された。今後はＥＸＩＬＥのインストラクターが各校を訪ねて指導するほか、全国大会の強豪である三重高ダンス部のメンバーが教える貴重な機会もある。

来年２月、市内のホールで生徒が作り上げたオリジナルダンスを披露し合う交流会でプロジェクトを締めくくる計画だ。