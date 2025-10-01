◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

来季から日本球界復帰の意向を示している前田健太投手（37）が9月30日（日本時間10月1日）、NHK-BSが放送したナ・リーグのワイルドカード（WCS）第1戦にゲストとして出演。試合後“得意”の絵で試合のポイントを解説。まさかの“画伯”登場にネットが沸いた。

試合後、解説の小早川毅彦氏に続き、ポイントを解説した前田。アナウンサーから「得意のイラストで…」と水を向けられると力作を出し「絵で分かるでしょ?」と“ドヤ顔”で始めた。おなじみの“個性的”なイラストは「LA」の帽子をかぶった人が、左手でマウンドから投げている様子を表したようなもの。「書いていて気付いたんですけど、左投手初めて書いたかも。スネル投手ですね…」。先発し、7回2失点の好投でチームを勝利に導いた左腕を勝利のポイントに挙げた。

およそ1分で書き上げた作品。「大事な初戦で素晴らしい投球。長いイニングを投げて試合をつくるスネル投手のピッチングがドジャースを勝利に導いた」「初戦の緊張感やプレッシャーは僕も分かるので、その中でこのピッチングは素晴らしかった」と解説しつつ「NHKの放送なので、スネル投手が見ることないと思いますが、見たら怒られますね…」と苦笑いだった。

NHKでまさかの“画伯”登場にX（旧ツイッター）も話題沸騰。「NHKでも才能爆発してる！」「NHKでマエケンの絵を見られるとは思わなかった」「マエケン画伯、NHKデビューしてて、盛大に噴いたww」「本人に届いて欲しいな〜」「カーショーを書いて引退祝いで贈ってあげて」など様々な声が沸き起こっていた。