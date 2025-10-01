祖母になったことを明かした女優のミシェル・ファイファー＝２０２４年４月、米カリフォルニア州ロサンゼルス/Gilbert Flores/Variety/Getty Images

（ＣＮＮ）米ハリウッド女優のミシェル・ファイファー（６７）が、自身が祖母になったことを明らかにし、そのことが仕事への向き合い方に影響を与えていると語った。

ファイファーはポッドキャストの番組「Ｓｍａｒｔｌｅｓｓ」に出演し、司会を務めるジェイソン・ベイトマンやショーン・ヘイズ、ウィル・アーネットに対し、孫ができたことは「天国のよう」と語った。ファイファーには養女のクラウディア・ローズさんと、息子のジョン・ヘンリーさんがいる。

ファイファーは「祖母になると分かっていたら、こんなに多くの仕事は引き受けなかったと思う」としつつも、「すべてを楽しんでいて本当に感謝している」と話した。

最近では、米人気ドラマ「イエローストーン」のスピンオフ「Ｔｈｅ Ｍａｄｉｓｏｎ」や、コメディー映画「Ｏｈ． Ｗｈａｔ． Ｆｕｎ（原題）」などに出演している。

「演技が大好きなので本当に感謝している。実際、演技に対して、よりリラックスして取り組めるようになったので、これまで以上に楽しんでいるかもしれない」

ファイファーは、映画「スカーフェイス」（１９８３年）や「バットマン リターンズ」（９２年）、ドラマ「ファーストレディ」（２０２２年）などで長いキャリアを築いてきた。

ファイファーは、数年前には自身のフレグランス会社も立ち上げており、「目の前の仕事に集中するので精いっぱい」と語った。

「演技の仕事が次々と舞い込んできた時、『さて、どうやってこれらをこなして生活していくのか』と思った。なぜなら、私にとってはずっと楽なことばかりではなかったから。私は全てか無かみたいなタイプだ」

挑戦を好んで引き受け、それに没頭するのが好きだとしつつ、最近の優先順位の変化も示唆した。「もう、あれほど深く長く没頭して、今この瞬間にいない状態を続ける時間も、その気もない」