お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏（49）ユースケ（48）が30日放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。ゲストのお笑いコンビ千鳥との出会いを明かした。

この日は、同枠で放送されていた冠番組「ジャイキリダイアン」からリニューアルされた初回の放送。ダイアンと深い関係のあるゲストと酒を酌み交わして本音で語る企画「居酒屋 津田」が行われた。初回のゲストは千鳥のノブ（45）大悟（48）で、早すぎるタイトル変更にゲストの2人が言及する場面もあった。

2組の出会いは25年前のオーディションだという。ノブが「ずっと否定するよな、最初の出会いのころの話、ダイアン」、続けて大悟が「お前らが嫌がるやん」と話した。そしてノブが「ダイアンってネクタイを靴下で漫才してたやん。それぐらいがダイアンが視界に入った最初」と明かした。

ユースケは「僕、大悟さんを初めて大悟さんって認識したの今でも覚えてますもん。baseよしもとの、若手の劇場のオーディションライブで楽屋にキチキチにはまってるじゃないですか。その時、大悟さんが3段ぐらいある階段のところに座ってて。その時（津田と）2人で言ってたんですよ。当時からガラ悪かったから、先輩か後輩かも分からないで『怖そうなやつおるな。アイツの前でこの間、屁こいたな…。アイツ、あんな感じなのに、めちゃくちゃ臭そうにしてて。よっしゃー！！』みたいなの（津田が）言ってましたよ」と明かした。

すると大悟は「屁で最初に攻撃してきてたの？」と笑い、津田は「全然、覚えてへん」と答えた。