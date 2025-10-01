ヤンキースがレッドソックスとのワイルドカードシリーズ初戦を１―３と落として後がなくなった。２回にボルピの一発で先制したものの、２番手のウィーバーが吉田に逆転打を許した。ジャッジは２安打したものの、クロシェット―チャップマンの前に１３三振を喫するなど打線が精彩を欠いた。

試合後のロッカールームには不穏な空気が漂った。この日はジャズ・チザム・ジュニア内野手（２７）がスタメン落ち。８回に守備から交代して９回に１打席だけ立って二飛に倒れたが、試合後は明らかに機嫌が悪かった。

地元メディア「ＳＮＹ」などがチザムに「スタメン落ちは驚いた？」と声をかけるが、背中を向けたまま「まあ、そうだな…」「ちょっとした会話だった。大したことじゃないけどね」「まあ、前へ進むよ」などと素っ気なくつぶやく様子が拡散されている。米メディア「ジ・アスレチック」によれば約２分のインタビュー中、チザムはほとんど使ったことのないユニホームのかかっているハンガーをいじっていたという。

シーズンでは打率２割４分２厘ながら３１本塁打、８０打点、３１盗塁と主力としてポストシーズン進出に貢献した。終盤に打撃が失速し、この日は相手左腕クロシェットとの相性も考慮してブーン監督がベンチスタートを決断。前日にチザムに伝えた。

米メディア「アルバット」は「彼の返答はチーム内に緊張感があるのか、それとも単なる誤解なのか、多くの人を驚かせた。ファンはこの状況がどう展開するかを注視しているだろう。チザムの反応はブーン監督との関係やヤンキースのロッカールームの雰囲気について憶測を呼んだ」と案じているが、後がない短期決戦。やり返すしか道はない。