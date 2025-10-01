Ì¡ºÍ¶¨²ñ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¸í¿¢¡¡¥Ê¥¤¥ÄÅÚ²°¡Ö£³·î£±£´Æü¤¬½ËÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤¬£±Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢Ì¡ºÍ¶¨²ñ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤³¤ÎÆü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤ÏÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤Ç¡¢È¹ÀëÇ·¤¬²ñÄ¹¡¢ÅÚ²°¿Ç·¤¬¾ïÌ³Íý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚ²°¤¬¡Ö£±£°·î£±Æü¤À¤«¤é¡¢Ì¡ºÍ¶¨²ñ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤âº£Æü¤«¤éÈ¯Çä¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤¬¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¡©¡¡£²£°£²£¶Ç¯¡×¤È¼ÁÌä¡£ÅÚ²°¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡º£Ç¯¤Î¥ä¥Ä¡¢£±£°·î¤«¤é½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ°ÂÆ£¤¬Ì¡ºÍ¶¨²ñ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËèÇ¯¡¢Ùæ¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢È¹¤Ï¡ÖËèÇ¯Ùæ¤á¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÆ±Ä´¡£ÅÚ²°¤â¡ÖËèÇ¯Ùæ¤á¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÎÂç¤¤µ¤È¤«¡£¡Ø¥ª¥ì¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡Ù¤È¤«¡×¡£È¹¤Ï¡ÖÀÎ¤Ï»Õ¾¢¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ø²¿¤Ç¤¢¤Î»Õ¾¢¤è¤ê»ä¤ÎÊý¤¬·ÝÎòÄ¹¤¤¤Î¤Ë£³¥ß¥ê»ä¤ÎÊý¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡Ù¤È¤«¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²áµî¤Ë¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ê¸í¿¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£ÅÚ²°¤Ï¡Ö£³·î£±£´Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤¬¤Ê¤¼¤«¤Í¡¢½ËÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£È¹¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤òÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤Î¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë¿§¡¢¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¿Í¤¬µÙ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø²ñ¼Ò¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö¡ØµÙ¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£