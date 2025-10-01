「彼はポストシーズンモードに入っている。9月は本当にファンタスティックだった。打席の質も、マウンド上の雰囲気も、普段とは違う。記録を更新したことにも驚きはないさ」

ドジャースのロバーツ監督がこう言った。

「彼」とは、レギュラーシーズン最終戦の162試合目に昨年の54本塁打を上回る自己新の55号を含む3安打で勝利に貢献した大谷翔平（31）のことだ。

大谷の大舞台での勝負強さについては、フリードマン編成本部長も、昨年のプレーオフの前に2023年のWBCを引き合いに出して太鼓判を押している。

昨年のプレーオフ初戦。同地区のライバルであるパドレスとの地区シリーズ第1戦で、ドジャースは初回にいきなり3点を失った。レギュラーシーズンはパドレスに5勝8敗と負け越し。大谷は初っぱなに漂った嫌なムードを直後の二回、同点3ランで吹き飛ばした。

メッツとのリーグ優勝決定戦では初戦に2安打を放って勝利に貢献すると、1勝1敗のタイで迎えた第3戦ではダメ押し3ラン、続く4戦目も適時打を放ってチームはワールドシリーズ進出に王手をかけた。

とはいえ、大谷といえども、いつもいつも打てるわけではない。大舞台での勝負強さを支えているのは、「切り替えの早さ」だ。

「日本ハム時代に思うような結果が出ず、見るに見かねたコーチが技術的なアドバイスをしたことがあった。大谷はニコニコしながら、うなずいていましたけど、首脳陣の助言は右から左に聞き流していた。さっさと自分で修正すべきところを修正してしまう。結果を引きずらないのです」とは日本ハムOB。

ドジャースでも不調時にロバーツ監督から「ボール球を追い掛けている」「力みからスイングが大きくなり過ぎ」と苦言を呈されてもへっちゃら。落ち込んだり、悲観的になったりしたためしがない。少なくとも周囲はそうみている。特派員のひとりがこう言う。

「大谷は他の選手と比べて、スランプと呼べる期間が極端に短い。すぐに改善点を見つけて、理想とする体の使い方ができる。修正能力が高いのは間違いありませんけど、根っからのプラス思考というか、細かいことにこだわらない性格。何しろインタビューの直後、聞き手と通路ですれ違っても知らんぷりだったこともあるくらいですから。自身の悪いイメージはすぐに捨てられるのでしょう」

大谷の切り替えの早さは、いまに始まったことではない。

中学時代の話だ。放課後に友人とチャンバラごっこで大はしゃぎ、たまたま教師に見つかって大目玉を食らった。追い掛けっこをして廊下を走り回ったり、ほうきを振り回したりして叱られたこともある。どこにでもいそうなフツーの中学生という気もするが、当時の友人はこう言っている。

「怒られたときとか、多少、うぜーとか、うるさいなぁとか言いますけど、それを引きずったりはしない。切り替えが早いっていうか、怒られて落ち込むとか、考え込むみたいなことはなかったですね」「まじめで堅そうなイメージがあるけど、全然、そんなことないです。ふざけるのは、むしろ好きじゃないですか。人を笑わせるのも好きでしたしね」

さて、ドジャースはきょう10月1日から本拠地で、ナ・リーグ中地区3位のレッズとワイルドカードシリーズ（3試合制）を戦う。

レギュラーシーズンはドジャースが5勝1敗と大きく勝ち越しているものの、レッズは最終盤に9勝4敗と追い上げてワイルドカードに滑り込んだ。同地区首位のブルワーズに2勝1敗、2位のカブスに4連勝と勢いがある。3年連続30盗塁、今季22本塁打のデラクルーズ（23）を筆頭に野手は身体能力の高い選手が揃ううえ、投手陣も速球の平均球速が160キロの右腕グリーン（26）をはじめ、力がある。

大谷は今季、レッズ投手陣に対して計25打数3安打の打率.120、0本塁打、3打点と抑えられただけに、なおさら切り替えの早さに期待がかかる。

その大谷が好スタートを切った。

日本時間1日、レッズとのワイルドカードシリーズ（WCS=3回戦）初戦で2本塁打3打点。チームの白星発進に貢献した。

大谷は一回、相手先発で165キロ右腕のグリーンから先頭打者弾。6−0の六回には3番手右腕フィリップスからダメ押しの2ランを放った。これでポストシーズン通算5本塁打とした。

◇ ◇ ◇

そんなドジャースにとって一つの好材料が佐々木朗希だ。ロッテ時代から自己中心的な振る舞いで波紋を広げてきたが、ここに来てようやくそれでは立ち行かないと悟ったのだろう。危機感を滲ませると同時に本格化の兆しが見えてきたのだ。いったいどいうことか。

