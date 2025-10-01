日本時間午後９時１５分に９月の米ＡＤＰ雇用統計が発表される。民間雇用者数の大方の予想は５万１０００人増となっており、民間雇用者数の伸びが前月の５万４０００人増から鈍化するとみられている。前日に８月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が発表されており、求人件数は予想を上回っていた。９月の米ＡＤＰ雇用統計でも民間雇用者数の伸びが予想を上回る結果になれば、米国の労働市場に対する悲観的な見方が後退し、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後１１時には９月の米ＩＳＭ製造業景況指数も発表される。大方の予想は４９．０となっており、前月の４８．７を上回り、２カ月続けて上昇すると見込まれている。



さらに、日本時間午後６時には９月のユーロ圏消費者物価指数速報値も発表される。総合の大方の予想が前年比２．２％上昇、コアの大方の予想が前年比２．３％上昇となっており、総合の前年比の伸びが前月の２．０％上昇から加速する一方、コアの前年比の伸びが前月の２．３％上昇から変わらないとみられている。



