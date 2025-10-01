東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
日銀短観（第3四半期）08:50
結果　14
予想　14　前回　13（大企業製造業・業況判断)
結果　12
予想　13　前回　12（大企業製造業・先行き)
結果　34
予想　34　前回　34（大企業非製造業・業況判断)
結果　28
予想　28　前回　27（大企業非製造業・先行き)

※要人発言やニュース
【米国】
政府予算失効、約7年ぶりに政府機関一部閉鎖
3日の雇用統計が延期になる可能性、閉鎖が10月中旬まで続けばインフレ指標にも影響
ジョンソン米下院議長が8日に予定されていた資金調達イベントを中止