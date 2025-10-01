超特急・ユーキ＆リョウガ、地方ツアーでの過ごし方告白 アロハ＆ハルの姿に「ほほえましく見てます」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のリョウガとユーキがは1日、東京・Zero Base 渋谷で行われた『ゲーミングPC 新ブランド「FREXAR」発表会』に出席。超特急のライブツアーで訪れた地方での過ごし方を明かした。
【写真】カッコイイ！ゲーム機の上でキメるリョウガ＆ユーキ
自身の個人YouTubeチャンネルなどでゲーム配信も行う2人。ツアーで地方を訪れた際にもゲームをするのか聞かれ、リョウガは「スマホゲームをずっとやっているタイプで、電車の移動時間とかも無限にずっとやってたり」と明かした。
PCでのゲームに夢中になっているユーキは「昔はスマホゲームもしてたんですけど、僕は最近あんまりやらなくなって」と明かしつつ、「メンバーのアロハとハルがゲーム端末を持ってきてゲームしてるのはよく見ます」と告白。リョウガが「あー、やってるね」とうなずく中、ユーキは続けて「スマホゲームでもサッカーのゲームをしてて、すごいいつも煽り合ってます。兄弟みたい」とアロハとハルの様子を暴露。「ほほえましい感じで僕は見てます」と笑顔を見せた。
