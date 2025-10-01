【カドコミ新人月例漫画賞「群青杯（ぐんじょうはい）」新設】 10月1日応募開始

KADOKAWAは10月1日より、マンガサイト「カドコミ」にて初の新人月例漫画賞「群青杯（ぐんじょうはい）」を新設する。未発表のオリジナル作品であれば、ジャンル・想定読者層を問わず、一般的なヨコ読み形式マンガでの応募が可能。

「群青杯」の特長は、受賞の可能性が2度あること。月例賞で入賞した作品は、半年に1度選考される大賞決定戦へノミネートされる可能性がある。月例賞の最優秀賞には30万円。大賞決定戦の大賞は賞金100万円に加え、カドコミでの連載権が確約できる。佳作以上の受賞作品もカドコミで連載される。さらに今後に期待賞以上の受賞者には担当編集者がつき、デビューを目指して頑張ることになる。

月例賞

最優秀賞：賞金30万円

優秀賞：10万円

佳作：5万円

奨励賞：3万円

今後に期待賞：1万円

大賞決定戦

大賞：100万円＋カドコミでの連載権

準大賞：50万円

佳作：30万円

カドコミ月例漫画賞「群青杯」概要

応募資格

プロ・アマ不問。その他一切制限なし。

※未成年の方は、保護者の同意を得たうえでご応募ください。

開催スケジュール

【第1回 10月月例賞】

応募期間：10月1日～10月31日

応募締切：郵送 10月31日必着

WEB 10月31日23時59分

結果発表：2025年11月中予定

※第2回以降のスケジュールは決まり次第、「群青杯」特設サイトにてお知らせいたします。

【下半期大賞】

選考時期：2026年4月予定

結果発表：2026年5月予定

※2025年10月～2026年3月月例賞の入賞作品の中から選出されます。

※いずれも「群青杯」特設サイトにて発表します。

※応募方法その他詳細・お問い合わせは「群青杯」特設サイトをご確認ください。

□カドコミ月例漫画賞「群青杯」特設サイト