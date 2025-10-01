カドコミ初の新人漫画賞「群青杯」がスタート。今後に期待賞以上は担当者が付いてデビューを目指す
KADOKAWAは10月1日より、マンガサイト「カドコミ」にて初の新人月例漫画賞「群青杯（ぐんじょうはい）」を新設する。未発表のオリジナル作品であれば、ジャンル・想定読者層を問わず、一般的なヨコ読み形式マンガでの応募が可能。
「群青杯」の特長は、受賞の可能性が2度あること。月例賞で入賞した作品は、半年に1度選考される大賞決定戦へノミネートされる可能性がある。月例賞の最優秀賞には30万円。大賞決定戦の大賞は賞金100万円に加え、カドコミでの連載権が確約できる。佳作以上の受賞作品もカドコミで連載される。さらに今後に期待賞以上の受賞者には担当編集者がつき、デビューを目指して頑張ることになる。
月例賞
最優秀賞：賞金30万円
優秀賞：10万円
佳作：5万円
奨励賞：3万円
今後に期待賞：1万円
大賞決定戦
大賞：100万円＋カドコミでの連載権
準大賞：50万円
佳作：30万円
カドコミ月例漫画賞「群青杯」概要
応募資格
プロ・アマ不問。その他一切制限なし。
※未成年の方は、保護者の同意を得たうえでご応募ください。
開催スケジュール
【第1回 10月月例賞】
応募期間：10月1日～10月31日
応募締切：郵送 10月31日必着
WEB 10月31日23時59分
結果発表：2025年11月中予定
※第2回以降のスケジュールは決まり次第、「群青杯」特設サイトにてお知らせいたします。
【下半期大賞】
選考時期：2026年4月予定
結果発表：2026年5月予定
※2025年10月～2026年3月月例賞の入賞作品の中から選出されます。
※いずれも「群青杯」特設サイトにて発表します。
※応募方法その他詳細・お問い合わせは「群青杯」特設サイトをご確認ください。
□カドコミ月例漫画賞「群青杯」特設サイト