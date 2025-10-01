「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャースがポストシーズン球団タイ記録となる１試合５発でレッズに大勝。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「ショウヘイのホームランは本当に大きかったと思う」と語り、「彼は（ポストシーズンで）集中力が研ぎ澄まされて、打席の質も高くなる。それこそがこの球団、この組織と契約した理由だ。こういう試合で異次元の才能を見せるために。だから今年のポストシーズンでもすごく楽しみなことが起こると思うよ」と絶賛した。

大谷が初回先頭打者アーチで火をつけると、三回にはテオスカー・ヘルナンデス、エドマンの２者連続アーチで剛腕・グリーンを見事に攻略した。五回にはテオスカーの２打席連発、さらに六回には大谷が右中間へ特大の２ランを放ってダメ押しした。

「テオは大きな活躍を見せてくれたし、言うまでもなくショウヘイも非情に大きな活躍だった」とたたえ、「ハンター（グリーン）はリーグでも屈指の才能ある投手の１人だと思うけど、そんな彼からあれだけ打てたのは印象的だったね」と納得の表情。さらに「キケは１０月になるといつも通りの仕事をしてくれるし、チーム全体としても打席での内容が本当によかった」と目を細めた。

さらに「ブレークの無失点イニングも大きかった」と指揮官がたたえたスネルは気迫みなぎる投球で立ち上がりからレッズ打線を封じた。三回に２死から二塁打と四球でピンチを招いたが、マルテを空振り三振に仕留めると力強く吠えた。明らかにシーズン中とは違うスネルの気迫。三回２死から七回１死まで打者１１人連続アウトの離れ業を見せた。

最終的に７回２失点でマウンドを降りる際には、本拠地のファンがスタンディングオベーションで左腕をたたえた。

ドジャースは３戦先勝のワイルドカード利シーズで初戦をとり、地区シリーズ進出に王手をかけた。