¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡ÁêÊý¥æ¡¼¥¹¥±¤â¡Ö²¶¤Ï¡Ä¡×ÊÌ¤ÎÌ¾¤¢¤²¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¼Ìë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¥ê¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿½é²ó¤ÎÊüÁ÷¡£¥À¥¤¥¢¥ó¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤ÆËÜ²»¤Ç¸ì¤ë´ë²è¡Öµï¼ò²°¡¡ÄÅÅÄ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Î¥Ö¤ÏÁêÊýÂç¸ç¡Ê48¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡Ë¤¬¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¡¢Âç¸ç¤µ¤óÉÝ¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤Ï¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡Ê48¡Ë¤¬¡Ö²¶¤Ï¥Î¥Ö¤µ¤ó¤âºÇ½é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡ËÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤À¤«¤éÉÍÅÄ¤µ¤ó¥¤¥³¡¼¥ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ó¤Á¤ã¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤´¶¤¸¤ä¤«¤é¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£