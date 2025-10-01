開催国チリサポーターの怒号、味方のPK失敗も…すべてを冷静に見た市原吏音がPKで“パネンカ”を蹴った理由
[9.30 U-20W杯GL第2節 日本 2-0 チリ サンティアゴ]
2試合連続でPKを沈め、チームを勝利に導いた。U-20日本代表DF市原吏音(大宮)は4万人を超える開催国チリのサポーターにも「人が多ければ多いだけ好き」と笑顔を見せた。
前半31分、試合が大きく動いた。日本はFW高岡伶颯が敵陣内でファウルを誘発した。今大会で試験導入されている監督によるリクエストでビデオ判定が行われる『フットボール・ビデオ・サポート(FVS)』を相手指揮官が使用。それでも結局判定は変わらず、日本がPKを獲得した。
キッカーは高岡が務めた。しかし、開催国チリのサポーターが怒号のようなブーイングで邪魔をするなか、高岡はまさかの失敗。歓喜のチリサポーターは勝利したかのような雄叫びをあげ、チリに勢いを与えた。
新しいルール、南米の開催国サポーターのブーイング、そしてU-20W杯の大舞台。異様なシチュエーションに振り回されることなく、市原は冷静に高岡のPKを脳裏に焼き付けた。すると後半6分、またしても日本がPKを獲得。今度は市原がキッカーを務めた。
U20アジア杯準々決勝のW杯出場が懸かったPK戦では5人目のキッカーを務め、「自分が蹴って勝てると思ったから」とPKで不利な後攻を知らずに選ぶほどの剛胆だ。再び鳴り響くチリサポーターのブーイングはもちろん気にならない。そして、高岡のPKを思い出したという。
「(高岡のPKが)いい教訓だった。後ろから見ていて、GKが絶対に動くと思ったので」。そう語る市原は短めの助走からPKをふんわり蹴った。「真ん中に軽く蹴ったら絶対に入ると思っていた。それが上手くいっただけ」。市原の思ったとおりにいち早く横っ飛びした相手GKは、そのボールがネットを揺らす瞬間を地べたで見届けた。
すでにチリメディアを魅了し、試合後には初戦以上に取材陣の人だかりができていた。スター性を持つキャプテンだが、口から出る言葉はいずれも謙虚。2試合連続のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも「もらえるのはうれしいけど、正直きょうは僕じゃないと思っていた」と喜びは控えめだ。
1本目のPKは「伶颯が取ったPKだから。伶颯が強く蹴りたいって言ってきてくれたから。FWだしもちろん譲ると言った」と迷うことなく高岡にボールを託した。高岡の失敗にも「彼が外したことは全然チームとしてネガティブじゃない」と強調。完封勝利には「自分だけじゃなくて、ピサノ(アレックス幸冬堀尾)も止めてくれた。SBもカズ(喜多壱也)も、後ろの全員の……後ろだけじゃなくて前線も前から追いかけてくれた。全員でひとつになってやった結果」と一人残らず称えてみせた。
駆け付けた日本のサポーターにも感謝の言葉を口にした。「太鼓の音に合わせて、チリの奴らが日本サポーターの声をかき消す感じでやっていたから、そういうのも含めて南米だなと。それもいい教訓で楽しかった」。多くのことに目を凝らし、ポジティブに変換する。
開催国を破ったことは、チームにも大きな勢いを与えた。市原は「多くのサポーターが入ってくれたことは本当に嬉しい」と相手サポーターのことを語る。「決勝まで行って、もっと多くのファンサポーターのなかでやりたい」。まだまだ続くW杯の舞台を、心の底から楽しんでいた。
(取材・文 石川祐介)
