横浜FM、中部大3年MF樋口有斗の来季加入内定を発表「恩を、結果という形で返していきたい」
横浜F・マリノスは1日、中部大(現3年)MF樋口有斗の2026シーズン加入内定を発表した。
樋口はクラブを通じ、「2026シーズンより横浜F・マリノスに加入することになりました、中部大学の樋口有斗です。プロサッカー選手になるという一つの目標を、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることを誇りに思います。これまで支えてくれた家族、共に切磋琢磨したチームメイト、そして自分を成長させてくださった指導者の方々など、サッカーを通じて関わったすべての皆さまに心から感謝申し上げます。その恩を、結果という形で返していきたいと思います。まだプロサッカー選手としてのスタートラインに立っただけなので、これから世界で戦える選手となるために横浜F・マリノスで成長していきます。応援よろしくお願いいたします」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF樋口有斗
(ひぐち・あると)
■生年月日
2005年3月10日(20歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
174cm/65kg
■経歴
東スポーツセンター少年サッカークラブ-埼玉栄中-埼玉栄高-中部大
