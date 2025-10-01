＜人気観光スポット大捜査線＞

【今回訪れた場所】

●築地場外市場（東京都中央区）

[うに専門店 赤門]

営業時間／7:00〜15:00

・特選和牛うに乗せ 5,000円

[築地コロッケ]

営業時間／９:00〜15:00

定休日／水曜

・明太もんじゃコロッケ 500円

[築地 山長]

営業時間／6:50〜15:30

・串玉 200円

[きつねや]

営業時間／6:30〜13:30

定休日／水曜・日曜・祝日・市場休市日

・ホルモン丼 900円

[近江屋牛肉店 築地本店]

営業時間／6:00〜14:30

定休日／日曜・祝日・市場休市日

[堂故商店]

営業時間／8:00〜14:00

定休日／日曜・祝日・市場休市日

・タラバツメ 大 3,500円

・タラバガニ 1P 5,500円

[築地くしや]

営業時間／6:00〜15:00

定休日／日曜・祝日・市場休市日

・御殿場わさび 4,104円

・里むすめ 1袋 410円

・中国産松茸 (３本) 8,424円

[築地魚河岸・浜焼きBBQテラス]

営業時間／（平日）11:30〜17:00 （土日祝）10:00〜17:00

※エリアやプランにより利用時間は異なります

※期間限定：夜プラン 18:00〜21:00

※最大３時間制（ご利用料金等は公式HPにてご確認下さい）

[こもれび茶寮]

営業時間／10:00〜16:00

・白玉ぜんざい 700円

・抹茶ソフトクリーム M 700円

・かき氷 抹茶 1,800円

[焼うお いし川]

営業時間／11:00〜14:30・17:30〜21:30

定休日／月曜

・焼うお定食「最強」 4,900円

・至福の三色丼 5,070円

[らぁ麺 牡蠣と貝]

営業時間／6:00〜翌午前5:00

定休日／不定休

・濃厚牡蠣らぁ麺 特上上 1,780円

[築地伊八]

営業時間／24時間営業

[つきぢ神楽寿司 新館]

営業時間／11:00〜22:00

・神楽 5,500円

[TOSEI HOTEL COCONE築地銀座 Premier]

営業時間／チェックイン：15:00〜

チェックアウト：〜10:00

[築地本願寺]

本堂参拝時間／6:00〜16:00

[築地本願寺カフェ Tsumugi]

営業時間／8:00〜18:00

・18品の朝ごはん 2,200円

[WAGYU SUKIYAKI 極〜GOKU〜 東銀座築地]

営業時間／7:00〜22:00

・A5和牛サーロイン 150gセット 5,400円

[BAN HOTEL 築地銀座]

営業時間／チェックイン：15:00〜

チェックアウト：〜10:00

・朝食付き 一泊 5,180円〜

・素泊まり 一泊 4,300円〜

●勝どき （東京都中央区）

[TRUFFLE DONUT 勝どき店]

営業時間／10:00〜18:00

・ピスタチオ&ショコラ 500円

・ポンデディッププレーン（6個入り） 300円

・ピスタチオクリーム 150円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

●道の駅やちよ（千葉県八千代市）

・かおり（梨） 1,296円

・ピーマン 129円

・ブドウ 540円

・ナス 162円

・オクラ 129円

・空芯菜 162円

・ツルムラサキ 129円

※店舗や季節により取り扱い商品及び価格は異なります

●石窯パン工房 サフラン（千葉県）

・のむ杏仁（いちご/レモン） 356円

・バゲットサンド 一夜ベーコン 540円

・クレセント 226円

・五郎島金時芋 410円

・アボカドとチキンのタルティーヌ 334円

・レンコンボロネーゼ 334円

・シナモンロール 248円

・メンタイもちもんじゃ 313円

※店舗や季節により取り扱い商品及び価格は異なります

●道の駅しもつま（茨城県下妻市）

・くろまめの 塩切り納豆 340円

・旨爽納豆 410円

「メガネが似合う有名人」

1位 タモリ

2位 おぎやはぎ

3位 水谷豊

4位 藤森慎吾

5位 宮川大輔

6位 福山雅治

7位 星野源

8位 木村拓哉

9位 山里亮太