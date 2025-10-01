１０月１日（水）のヒルナンデス！★人気観光スポット大捜査線★冷蔵庫をのぞき見★国民意識調査
＜人気観光スポット大捜査線＞
人気観光地で10日間徹底的に張り込み取材！
行列の謎や意外な新スポットまで続々発見！
今回は進化し続ける東京・築地場外市場を徹底取材！
【出演者】
秋元真夏
井森美幸
梅澤 廉 （日テレアナウンサー）
【今回訪れた場所】
●築地場外市場（東京都中央区）
[うに専門店 赤門]
営業時間／7:00〜15:00
・特選和牛うに乗せ 5,000円
[築地コロッケ]
営業時間／９:00〜15:00
定休日／水曜
・明太もんじゃコロッケ 500円
[築地 山長]
営業時間／6:50〜15:30
・串玉 200円
[きつねや]
営業時間／6:30〜13:30
定休日／水曜・日曜・祝日・市場休市日
・ホルモン丼 900円
[近江屋牛肉店 築地本店]
営業時間／6:00〜14:30
定休日／日曜・祝日・市場休市日
[堂故商店]
営業時間／8:00〜14:00
定休日／日曜・祝日・市場休市日
・タラバツメ 大 3,500円
・タラバガニ 1P 5,500円
[築地くしや]
営業時間／6:00〜15:00
定休日／日曜・祝日・市場休市日
・御殿場わさび 4,104円
・里むすめ 1袋 410円
・中国産松茸 (３本) 8,424円
[築地魚河岸・浜焼きBBQテラス]
営業時間／（平日）11:30〜17:00 （土日祝）10:00〜17:00
※エリアやプランにより利用時間は異なります
※期間限定：夜プラン 18:00〜21:00
※最大３時間制（ご利用料金等は公式HPにてご確認下さい）
[こもれび茶寮]
営業時間／10:00〜16:00
・白玉ぜんざい 700円
・抹茶ソフトクリーム M 700円
・かき氷 抹茶 1,800円
[焼うお いし川]
営業時間／11:00〜14:30・17:30〜21:30
定休日／月曜
・焼うお定食「最強」 4,900円
・至福の三色丼 5,070円
[らぁ麺 牡蠣と貝]
営業時間／6:00〜翌午前5:00
定休日／不定休
・濃厚牡蠣らぁ麺 特上上 1,780円
[築地伊八]
営業時間／24時間営業
[つきぢ神楽寿司 新館]
営業時間／11:00〜22:00
・神楽 5,500円
[TOSEI HOTEL COCONE築地銀座 Premier]
営業時間／チェックイン：15:00〜
チェックアウト：〜10:00
[築地本願寺]
本堂参拝時間／6:00〜16:00
[築地本願寺カフェ Tsumugi]
営業時間／8:00〜18:00
・18品の朝ごはん 2,200円
[WAGYU SUKIYAKI 極〜GOKU〜 東銀座築地]
営業時間／7:00〜22:00
・A5和牛サーロイン 150gセット 5,400円
[BAN HOTEL 築地銀座]
営業時間／チェックイン：15:00〜
チェックアウト：〜10:00
・朝食付き 一泊 5,180円〜
・素泊まり 一泊 4,300円〜
●勝どき （東京都中央区）
[TRUFFLE DONUT 勝どき店]
営業時間／10:00〜18:00
・ピスタチオ&ショコラ 500円
・ポンデディッププレーン（6個入り） 300円
・ピスタチオクリーム 150円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。
＜冷蔵庫から知られざる県民性をのぞき見＞
地元民の自宅・冷蔵庫をのぞいて県民性あふれるグルメを発見！
今回は千葉県松戸市と茨城県常総市のお宅の冷蔵庫をのぞき見！
【出演者】
マヂカルラブリー
【今回訪れた店舗・紹介した商品】
●道の駅やちよ（千葉県八千代市）
・かおり（梨） 1,296円
・ピーマン 129円
・ブドウ 540円
・ナス 162円
・オクラ 129円
・空芯菜 162円
・ツルムラサキ 129円
※店舗や季節により取り扱い商品及び価格は異なります
●石窯パン工房 サフラン（千葉県）
・のむ杏仁（いちご/レモン） 356円
・バゲットサンド 一夜ベーコン 540円
・クレセント 226円
・五郎島金時芋 410円
・アボカドとチキンのタルティーヌ 334円
・レンコンボロネーゼ 334円
・シナモンロール 248円
・メンタイもちもんじゃ 313円
※店舗や季節により取り扱い商品及び価格は異なります
●道の駅しもつま（茨城県下妻市）
・くろまめの 塩切り納豆 340円
・旨爽納豆 410円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「メガネが似合う有名人」
1位 タモリ
2位 おぎやはぎ
3位 水谷豊
4位 藤森慎吾
5位 宮川大輔
6位 福山雅治
7位 星野源
8位 木村拓哉
9位 山里亮太