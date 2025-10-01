キスマイ二階堂高嗣出演『ニカゲーム』テレ朝『バラバラ大作戦』枠にて、いよいよレギュラー放送スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Kis-My-Ft2二階堂高嗣、令和ロマン松井ケムリ、timelesz猪俣周杜が出演する『ニカゲーム』が、テレビ朝日のバラエティゾーン『バラバラ大作戦』の新番組として、10月1日深夜より待望のレギュラー放送がスタートする。

■『レギュラー放送直前SP』も、TVer総合ランキングでトップ10入り！

サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がMCを務めるバラエティ『10万円でできるかな』のコーナー企画として誕生した『ニカゲーム』。番組では、これまで、英語が苦手な二階堂高嗣が“超基礎英語のデスゲーム”に挑んできた。

そして2025年4月、二階堂、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）という布陣で『バラバラマンスリー』にて2年ぶりに復活すると、マンスリー史上最高の合計182万回再生を記録し、TVer見逃し配信のバラエティ部門でも首位を獲得。6月には1時間枠の特番も全国放送され、見逃し配信の総再生回数350万回を突破。8月にはリアルイベントも開催され大盛況となった。

そんな『ニカゲーム』が、ケムリが「主人公くらい成長している！」と驚くほどの進化を遂げ、ついに待望のレギュラー化が決定。先駆けて放送された『レギュラー放送直前SP』も、TVer総合ランキングでトップ10入りを果たし、話題を集めている。

■これまでの英語ゲームに加えて、ひらめきやセンスが鍵となる教育ゲームに次々と挑戦！

10月1日から始まるレギュラー放送は、これまでの英語ゲームに加え、ひらめきやセンスが鍵となる教育ゲームに次々と挑戦。

初回の『ニカゲーム』は、全国各地の名物や名産品を当てる激ムズご当地クイズ。「もしもその名物をモチーフにしたご当地キャラがいたなら…」を考えて勝手に「ご当地キャラ」を考案。残りのふたりがそのキャラを手かがりに正解を導き出していく。

二階堂＆猪俣が描く摩訶不思議なご当地キャラにも注目。自信満々の二階堂が描いたのは、目が血走ったキャラクターが描かれた不気味なイラスト。一見、意味不明なイラストだが意外とひらめきに繋がり、まさかの猪俣のスーパー早押しが炸裂!? もちろん二階堂・猪俣らしい爆笑珍解答の連続に、ケムリの秀逸なツッコミが冴えわたる。記念すべき初回放送をぜひチェックしよう。

なお、『ニカゲーム』は、毎週TELASAで未公開シーンを含むTELASAオリジナルコンテンツを配信。初回は「まだまだあった！二階堂＆猪俣の珍解答・衝撃イラスト」が公開される。

なお、水曜深夜26時17分からは『森香澄の全部嘘テレビ』、深夜26時36分からは『ゴールデンドリーム』が引き続き放送。新番組が加わり、ますます見逃せない『バラバラ大作戦』に注目しよう。

■番組情報

テレビ朝日『バラバラ大作戦』『ニカゲーム』

10/01（水）25:58～26:17 ※一部地域を除く

※毎週TELASAで未公開シーンを含むTELASAオリジナルコンテンツを配信。

出演：二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）

