所ジョージ、“新たな愛車”の全ぼう 試乗し絶賛「とにかく乗ってみて気持ちいいんですよ」
タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（70）が、1日までに自身のYouTubeチャンネル「所さんの97チャンネル」を更新。所が“新たな愛車”に試乗する姿を公開した。
【動画】これはかっこいい！所ジョージ、“新たな愛車”の全ぼう
所は先日、オークションで気になったというホンダ『CB1300 SUPER FOUR』を60万円で購入したことを、YouTubeチャンネル「SETAGAYA BASE ユーチャンネル」で報告。その際に、「私は、イレギュラーが好きだから。（マフラーを）2本から4本出しにします」「マフラーをチタンで作ります」と構想を明かし、タンク塗装を注文済であると告白。それ以外にもカスタムする予定であると伝えていた。その後、このカスタムを手掛けた46worksがインスタグラムで納車の様子を公開。所は「素晴らしいよ〜すてき、これ。いや〜いいな〜このマフラー」といつまでも見とれていた。
今回の動画では、シルバーで統一されたボディなど、バイクの全景を細かく見せた後、ジェット型のヘルメットをかぶり、気持ちよさそうに環状八号線をライディングする所の様子を公開した。
一通り走り終え、「SETAGAYA BASE」に戻ってきた所は、「今日は車とオートバイの話をしましょう」と今回の動画のコンセプトを伝えた。走り終えたばかりのホンダ『CB1300 SUPER FOUR』については、「これ見てよ。このマフラーかっこよくない？これがもう素晴らしくて。この上から見た時にこのタイトの中に全部こうマフラーが収まってるって」「とにかく乗ってみて気持ちいいんですよ」と絶賛した。
