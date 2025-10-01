9月29日から、フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが、朝の報道番組『サン！ シャイン』にキャスターとして出演している。ただ、中居正広をめぐる騒動の余波が浮き彫りになっているようだ。

『サン！ シャイン』は3月31日にスタートして以降、谷原章介がメインキャスターを務めてきたが、佐々木アナが新たにレギュラーメンバーに加わる。

「武田鉄矢さんや『メイプル超合金』のカズレーザーさん、杉村太蔵さんが曜日交代でスペシャルキャスターを務めてきました。佐々木さんはキャスターとして、谷原さんとともに月曜日から金曜日まで出演します」（スポーツ紙記者）

『情報プレゼンター とくダネ！』や『直撃LIVE グッディ！』『ワイドナショー』など、多くの報道番組、情報番組に出演してきた佐々木アナ。ただ、「中居騒動」による影響を大きく受けた。

3月末にフジテレビなどが設置した第三者委員会の調査報告書によれば、2023年6月に中居が元フジテレビの女性アナウンサーAさん（以下、アルファベット表記は報告書の内容に基づく）に性的トラブルを起こしたと記載されている。このトラブルに対するフジテレビの対応が、大きく世間を騒がせた。

「報告書で、当時の編集制作局アナウンス室部長のF氏が、Aさんの対応にあたったと記されていましたが、役職が一致することから、このF氏が佐々木アナではないかと注目されていました。

実際、佐々木アナは、7月のフジテレビの検証番組『検証 フジテレビ問題〜反省と再生・改革〜』で、被害女性の対応にあたったことを認めています。

ただ、一部でAさんの相談に真摯に対応しなかったと伝えられ、SNSで佐々木アナに対する批判が続出する事態になりました。当時、レギュラー出演していた『ワイドナショー』も欠席し、3月30日の最終回にも出演せず、表舞台から姿を消した時期もあったのです」（芸能記者）

今回、佐々木アナが朝の番組に復帰したことに関して、Xでは《佐々木恭子アナの復帰は、なんだかな》など、依然として厳しい意見も見受けられる一方で、

《佐々木恭子アナが復活。これで、彼女の名誉は回復された。よかったね》

《佐々木恭子アナの事を色々言う人は中間管理職の板挟みの厳しさを経験していない人だと思う。彼女は当時の立場の最前は尽くしてたと思う》

といった理解を示す声もあがり、賛否分かれる事態になっている。

「報告書では、佐々木アナとされるF氏は、産業医や上長の指示に従いながら、Aさんへの対応をおこなったとされています。ただ、結果的にAさんがフジテレビを退社することになり、佐々木アナの「上司としての対応」をめぐって、意見が分かれることになったのです。

7月の『日刊スポーツ』によれば、佐々木アナは7月10日付けの定期人事で、『編成総局編成局アナウンス室部長』から『コーポレート本部アナウンス局次長』に昇進したと伝えられました。“出世” した佐々木アナですが、SNSでいまも厳しい目を向ける人が散見されていることを鑑みると、一連の騒動による余波は大きかったといえます」（同）

佐々木アナは、『サン！シャイン』出演に関して、《せっかく言葉を使うなら“言葉に愛を”。入社以来掲げていた目標をもう一度自分に言い聞かせ、毎日の生放送、精いっぱい務めさせていただきます》とコメントしている。お茶の間に彼女の伝える言葉は届くか──。