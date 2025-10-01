大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が9月30日（火）、11月のホームゲームのイベント詳細を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

11月1日（土）と2日（日）に行われるSVリーグ男子第2節 東京グレートベアーズ戦では、『SUNBIRDS OPENING MATCH』を開催。Asueアリーナ大阪を会場に、大阪での開幕を彩るスマホライトステッカーで場内を演出し、初公開のPVなど、よりパワーアップした今季のサントリーならではの演出が光る。

続く11月15日（土）と16日（日）におおきにアリーナ舞洲を舞台に迎える第4節 日本製鉄堺ブレイザーズとの対戦時には、『スコールFes』を開催。美味しいドリンクと共に『スコール（乾杯）』し、今季唯一のナイターゲームとなる試合で勝利を見届けよう、という企画だ。

そして11月最後のホーム戦となる、おおきにアリーナ舞洲で行われる29日（土）と30日（日）の第6節 VC長野トライデンツとの試合では、『春高サンバーズ』と題し、選手たちの高校時代がプレイバックされる。春高出場メンバーの当時の貴重な写真なども見られる可能性も。さらに、月刊バレーボールとコラボをした、高校時代の写真を使った特別冊子を先着でプレゼントするとし、現在インタビューや撮影を進め準備中だとしている。

ファンを楽しませる様々なホームゲーム企画を準備中のサントリー。ファンも選手も全力で楽しみながら、SVリーグ前半戦で勝利を掴む姿に期待したい。