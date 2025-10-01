YOSHIKIがサウジアラビア・アルウラにあるユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」で11月20日（現地時間）に特別公演を行う。

本公演＜Hegra Candlelit Classics＞は、約2000年前に築かれた古代墳墓群を背景に、数千本のキャンドルが灯る幻想的な舞台で行われ、YOSHIKIはヘッドライナーとしてステージのトリを飾る。前半にはグラミー賞にノミネートされた経歴を持ち、世界各地のフェスティバルで称賛を浴びてきた世界的トランペッター、イブラヒム・マーロフも出演。

昨年10月に自身3度目の首の手術を受けて以来、YOSHIKIにとって初めての海外公演となる。これまでニューヨークのカーネギーホールやロンドンのロイヤル・アルバート・ホールといった世界最高峰の会場で観客を魅了してきたYOSHIKIが、自身の誕生日という記念すべき日に、新たな快挙を成し遂げる。

また、会場となる「Hegra」は、これまでアンドレア・ボチェッリやルドヴィコ・エイナウディといった世界的巨匠のみが出演してきた極めて稀少な舞台で、YOSHIKIは、その歴史に名を刻む初めての日本人アーティストとなる。

YOSHIKIは、「歴史のある偉大な世界遺産で演奏できることを大変光栄に思います。そして、この公演が3度目の首の手術以来、本格的なコンサートの第一弾となります。こうやって復帰できるのも長年、支えてもらっているファンの皆様のお陰です。心から感謝しています。歴史に残るコンサートにしたいと思っています。」と語り、サウジアラビアからの特別なオファーを受け、1年以上にわたる交渉の末に出演を決意した本公演への強い想いを示した。

＜Hegra Candlelit Classics＞

日程：2025年11月20日（現地時間）

時間：開場18時半、コンサート開始 20時

会場：サウジアラビア・アルウラ／ヘグラ

チケット価格：

プレミアム900 SAR（約36,000円）

一般入場料600 SAR（約24,000円） 現在、先行チケット販売中

プレミアム630 SAR（約25,000円）

一般入場料420 SAR（約17,000円） チケット販売サイト：

https://www.experiencealula.com/en/things-to-do/experiences/yoshiki-and-ibrahim-maalouf-tickets-hegra-candlelit-classics

◆YOSHIKI オフィシャルサイト