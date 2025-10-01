さくら（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/01】YouTuber・さくらが9月30日、自身のInstagramを更新。ナイトプールでのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆さくら、ナイトプールで美ボディ披露


さくらは「夏の最後にナイトプール」とプールサイドでの写真を投稿。黒のビキニ姿でプールを楽しむ姿が収められている。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「美しい」「大人っぽい」「全てがおしゃれ」「儚い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

