美人YouTuber、ビキニで美ボディ披露「全てがおしゃれ」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/10/01】YouTuber・さくらが9月30日、自身のInstagramを更新。ナイトプールでのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】インスタフォロワー100万超、セクシービキニ姿
さくらは「夏の最後にナイトプール」とプールサイドでの写真を投稿。黒のビキニ姿でプールを楽しむ姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「美しい」「大人っぽい」「全てがおしゃれ」「儚い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
