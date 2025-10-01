雑誌「Duet」12月号で休刊へ「今後は別の形で皆様の“推し活”のお手伝い」アイドル誌「WiNK UP」「POTATO」に続いて
【モデルプレス＝2025/10/01】雑誌「Duet」（集英社）が公式X（旧Twitter）を2025年10月1日に更新。12月号（同年11月7日発売）をもって、休刊することを発表した。
【写真】人気アイドルが務めた最新号の表紙
同雑誌は「このたび、Duetは2025年12月号（11月7日発売）をもちまして、休刊することとなりました」と発表。「創刊からこれまでの39年間、多くの読者の皆様、そして、取材させていただいた多くのタレント・アーティストの皆様、関係者の皆様に支えていただき歩んでこられたこと、心から感謝しています」と感謝を述べ、「誌面を通じて、少しでも読者の皆様の心に彩りや幸せをお届けるすことができていましたら、編集部一同こんなにうれしいことはありません」とつづった。
また、「最終号となりますDuet12月号は【39周年記念特大号】です。これまでの感謝の想いをこめて、編集部スタッフ一同、誠心誠意、編集作業をしてまいります」「39年間、本当にありがとうございました。今後は別の形で皆様の“推し活”のお手伝いができますよう、挑戦を続けてまいります」と結んでいる。
1986年11月に創刊された同雑誌。これまで、Snow ManやAぇ! groupなど数々のアイドルが表紙を飾ってきた。昨今では、アイドル雑誌の休刊が続いており2024年7月22日に「ポポロ」（麻布台出版社）が、2025年5月7日には「WiNK UP」（ワニブックス）が休刊。さらに、同年7月22日には「POTATO」（ワン・パブリッシング）も休刊している。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1972496564171227343
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アイドルが務めた最新号の表紙
◆「Duet」休刊を発表
同雑誌は「このたび、Duetは2025年12月号（11月7日発売）をもちまして、休刊することとなりました」と発表。「創刊からこれまでの39年間、多くの読者の皆様、そして、取材させていただいた多くのタレント・アーティストの皆様、関係者の皆様に支えていただき歩んでこられたこと、心から感謝しています」と感謝を述べ、「誌面を通じて、少しでも読者の皆様の心に彩りや幸せをお届けるすことができていましたら、編集部一同こんなにうれしいことはありません」とつづった。
1986年11月に創刊された同雑誌。これまで、Snow ManやAぇ! groupなど数々のアイドルが表紙を飾ってきた。昨今では、アイドル雑誌の休刊が続いており2024年7月22日に「ポポロ」（麻布台出版社）が、2025年5月7日には「WiNK UP」（ワニブックス）が休刊。さらに、同年7月22日には「POTATO」（ワン・パブリッシング）も休刊している。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1972496564171227343
【Not Sponsored 記事】